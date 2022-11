Fini le plafond sur la hausse des loyers au Nouveau-Brunswick

La ministre responsable du Logement Jill Green a déposé son projet de loi pour encadrer les hausses de loyers.

Certaines mesures présentées en décembre 2021 et en mars dernier restent en place, par exemple, les propriétaires doivent donner un avis de six mois pour toute augmentation et celle-ci ne peut pas être imposée plus qu'une fois par année.

Les locataires qui jugent leur augmentation déraisonnable auront maintenant 60 jours au lieu de 30 pour les contester au Tribunal sur les locaux d'habitation.

Appartements à louer à Moncton, au Nouveau-Brunswick, le 20 octobre 2020. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

De plus, ce tribunal pourra demander, sur une période de trois ans, des augmentations correspondant à la valeur du marché d'un logement, selon son lieu et sa taille.

Notre province est en pleine croissance, et nous devons privilégier une vue d’ensemble , a affirmé Mme Green, citée dans un communiqué.

Par ailleurs, les locataires qui subissent des pertes en raison de la résiliation d'un bail peuvent demander une indemnisation au propriétaire.

Questionnée à l'Assemblée législative, la ministre Green a indiqué que si ce n’est pas assez, nous ferons des changements .

Des hausses à venir

Le Nouveau-Brunswick a imposé en mai un plafond de 3,8 % sur la hausse des loyers. Cette hausse était rétroactive au 1er janvier, mais la mesure expire le 31 décembre.

En réponse aux craintes des propriétaires, la province a aussi annoncé ce printemps une limite de l’évaluation foncière pour ceux-ci à 10 % pour deux ans, mais la mesure pourrait devenir permanente.

Déjà, des locataires ont raconté avoir obtenu des avis de hausses à l’approche de la date butoir.