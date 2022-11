Des opérations le samedi pour réduire la liste d’attente en chirurgie orthopédique

Des chirurgies seront donc effectuées dans les hôpitaux de Fredericton, Moncton, Miramichi et Saint-Jean, les samedis des mois de novembre, décembre, janvier et février.

En réalisant de 12 à 16 chirurgies par samedi, le personnel des soins chirurgicaux espère ainsi effectuer entre 72 à 96 chirurgies au cours des mois visés.

Cette façon de faire efficace permet de réaliser l’équivalent d’un mois d’interventions chirurgicales en une seule journée , précise Horizon.

La présidente-directrice générale par intérim du Réseau de santé Horizon Margaret Melanson. Photo : Radio-Canada

Le réseau de santé précise que les patients qui attendent depuis le plus longtemps seront les premiers qui seront pris en considération pour ces chirurgies du samedi.

Nous avons plus de 2000 patients en attente d'une opération de la hanche ou du genou dans la zone Horizon, 700 d'entre eux attendent depuis plus d'un an, c'est donc ce nombre que nous allons cibler spécifiquement pour cette initiative , précise Amy McCavour, responsable des services de soins chirurgicaux et de soins intensifs au Réseau de santé Horizon.

Elle ajoute que ce projet s’inscrit dans la volonté du réseau d’atteindre la norme de référence nationale pour les temps d’attente en matière de remplacement de la hanche et du genou, qui est de 182 jours.

Pour le moment, cinq remplacements de la hanche sur dix sont effectués en moyenne dans un délai de 313 jours. Pour un remplacement du genou, cinq remplacements sur dix sont réalisés dans un délai de 391 jours, en moyenne, au Réseau de santé Horizon.

Pas d’impact sur les urgences

La présidente et directrice générale par intérim, Margaret Melanson, précise que la décision d’effectuer ces opérations le samedi est pour ne pas perturber le calendrier régulier de l’hôpital et ajoute que cette initiative n’est pas associée au personnel du service d’urgence , mais concerne spécifiquement le personnel en soins chirurgicaux.

Nous ne nous attendons pas à ce que cela affecte les urgences. Nous nous concentrons sur les patients qui peuvent retourner chez eux après 24 heures , précise Amy McCavour.

Elle ajoute que les membres du personnel qui effectueront ces opérations ont tous accepté de faire des heures supplémentaires pour que cette initiative prenne forme.