Un lit de crise réservé aux personnes suicidaires à Baie-Comeau

L’organisme communautaire effectue des travaux de rénovation depuis le mois d'octobre, notamment pour ajouter cet espace d’hébergement.

La cour arrière du Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord s'est transformée en chantier de construction depuis la mi-octobre. Photo : Radio-Canada / Benoît Jobin

Tous les Nord-Côtiers de 14 ans et plus aux prises avec des idées suicidaires, de Tadoussac jusqu’à Blanc-Sablon, pourront y séjourner une dizaine de jours.

Mais, on va pouvoir [prolonger le séjour] si la personne a besoin de trois ou quatre jours de plus , précise la directrice générale du CPS de la Côte-Nord, Gladys Tremblay.

Gladys Tremblay est la directrice générale du Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord, situé à Baie-Comeau. Photo : Radio-Canada

L'Association québécoise de prévention du suicide applaudit les démarches du CPS de la Côte-Nord. Son directeur général, Jérôme Gaudreault, précise que l’offre d’hébergement aux personnes suicidaires est limitée sur la Côte-Nord.

Il considère que les installations des organismes communautaires sont souvent mieux adaptées qu'en milieu hospitalier pour accueillir les patients ayant des idées suicidaires.

« Je ne veux pas remettre en question le modèle hospitalier du tout. Mais [le milieu hospitalier] reste un environnement qui est froid dans lequel le personnel est occupé à s’occuper de plusieurs patients en même temps. » — Une citation de Jérôme Gaudreault, directeur général de l’Association québécoise de prévention du suicide

Jérôme Gaudreault est le directeur général de l'Association québécoise de prévention du suicide (archives). Photo : Radio-Canada

L’attention qui peut être portée aux patients en milieu hospitalier est peut-être un peu moins grande que celle qui va être donnée [dans un organisme communautaire], qui généralement, se trouve dans une maison décorée avec goût, avec des chambres entretenues et avec des intervenants qui sont là pour prendre soin des gens , ajoute M. Gaudreault.

De nouvelles ressources sont nécessaires

Dix employés travaillent présentement au Centre de prévention du suicide de la Côte-Nord.

Gladys Tremblay espère pouvoir en recruter trois autres pour prendre en charge le lit de crise. Faute de personnel supplémentaire, le service pourrait être compromis.

C’est sûr que c’est un service qui est 24 heures sur 24, 7 jours par semaine, donc ça nous prend des agents d’intervention pour la nuit. On a aussi besoin d’une personne de plus pour les interventions en face à face et les suivis , explique Mme Tremblay.

L’organisme communautaire prévoit un budget annuel de 115 000 $ notamment pour l'embauche de nouveaux employés et pour fournir de la nourriture lors du service d'hébergement.

Gladys Tremblay estime à 330 000 $ les coûts pour ce projet de rénovation.

L'agrandissement du centre prévoit également un espace pour un deuxième lit de crise, qui pourrait être aménagé au besoin.