La MRC  des Collines-de-l’Outaouais s’attaque au commerce illégal de cannabis

Ça va nous permettre de traquer le cannabis et de mesurer le phénomène sur le terrain. On le faisait déjà à travers nos autres enquêtes, mais là, on pourra le faire à temps plein , a expliqué le préfet de la MRC , Marc Carrière, en entrevue à l’émission Les matins d’ici.

Pour y arriver, la MRC des Collines-de-l'Outaouais a reçu une subvention de 165 000 $ du ministère de la Sécurité publique pour une période de six mois. Mais Marc Carrière entend déjà tout faire pour prolonger sa participation au programme accès-cannabis.

On est déjà prêts à formuler une nouvelle demande , a dit le politicien d’expérience qui tente ainsi de devancer la bureaucratie québécoise.

Le préfet de la MRC des Collines-de-l'Outaouais, Marc Carrière (archives) Photo : Radio-Canada / Christian Milette

Dans la MRC des Collines-de-l’Outaouais, tout le monde était visiblement prêt à l’élaboration.

Ce sont deux enquêteurs de notre équipe qui ont déjà été choisis. Ça permet à deux autres agents de prendre leur place , a expliqué l’ancien député libéral provincial.

Le préfet de la MRC a mis de l’avant l’importance de cette nouvelle équipe d’enquêteurs, mais n’a pas voulu admettre que la situation était urgente.

On trouvait que c’était important de le faire. C’est pour cela que les maires ont voté de façon unanime. Est-ce qu’il y en a plus chez nous qu’ailleurs? Je ne sais pas, mais c’était important de s’en occuper.

Pourtant, dans le projet de résolution, il est écrit que le Service de la sécurité publique est présentement incapable de lutter contre le commerce illégal de cannabis sur son territoire et que le rapport d’inspectorat 2018 recommandait [...] d’augmenter sa participation au programme accès-cannabis .

Manque de SQDC ?

Depuis la légalisation du cannabis en 2018, la Société québécoise du cannabis (SQDC) a ouvert quelques succursales en Outaouais. On en retrouve à Gatineau, dans le secteur de Buckingham et dans le secteur d’Aylmer.

La succursale de la SQDC à Gatineau (archives) Photo : Radio-Canada / Hugo Belanger

Est-ce que le manque d’accessibilité d’une SQDC pour les citoyens de la MRC des Collines-de-l’Outaouais incite les consommateurs à se diriger vers le marché noir? Difficile d’y répondre, selon Marc Carrière.