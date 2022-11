Le Train des Fêtes du CP s’arrête en Estrie

Pour la première fois depuis trois ans , le Train des Fêtes du Canadien Pacifique (CP) reprend la route et il sera de passage en Estrie jeudi. En tout, trois arrêts sont prévus, soit à Lac-Mégantic, Sherbrooke et Farnham.

Les 14 wagons illuminés du Train des Fêtes doivent d'abord arriver à midi à Lac-Mégantic. Le train reprendra la route 45 minutes plus tard en direction de Sherbrooke pour, finalement, faire un dernier arrêt dans la région à Farnham.

Chaque fois, il s'arrêtera pour une durée de 30 minutes et un spectacle de musique sera offert au public avec la chanteuse montréalaise, Brittany Kennell et Don Amero.

Le concert est gratuit, mais nous encourageons les participants à amener des denrées alimentaires qui sont destinées aux banques alimentaires locales. On remet un don monétaire et des dons en denrées non-périssables , explique la responsable des communications, Stacy Patenaude.

« Ça fait depuis 1999, nous sommes à notre 24e année du Train des Fêtes. [...] On a très hâte de ramener le programme en présentiel et pour une première fois à Sherbrooke. » — Une citation de Stacy Patenaude, responsable des communications du CP

Depuis la mise en place de ce projet, le CP a amassé plus de 21 millions de dollars et plus de cinq millions de livres de nourriture.

Le Train des Fêtes du CP en Estrie À Lac-Mégantic, sur la rue Cartier, entre les rues Lemieux et Maisonneuve, à midi

À Sherbrooke, sur la rue de la Rand, à 16 h 45

À Farnham, sur la rue Victoria, à 20 h 55

Pour assurer la bonne tenue de l'événement, la Ville de Sherbrooke a indiqué que les rues de la Rand et de Courcelette seront fermées à la circulation automobile entre 16 h 30 et 18 h .