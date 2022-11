Des cyclistes déneigent une piste cyclable à Winnipeg et blâment les efforts de la Ville

Un groupe de cyclistes a déneigé la piste cyclable de l'avenue Westminster mardi soir. Ces cyclistes précisent que de plus en plus de personnes choisissent de faire du vélo en hiver, mais ils estiment que la Ville ne fait pas sa part pour s'assurer que les pistes cyclables soient déneigées en temps opportun.

Katheryn Loewen, cycliste passionnée et coordonnatrice du transport durable au Green Action Centre, indique qu'il est crucial que les pistes cyclables soient dégagées.

« Les pistes cyclables sont un réseau important en été, donc elles sont tout aussi importantes en hiver. » — Une citation de Katheryn Loewen, coordonnatrice du transport durable au Green Action Centre

Les accumulations de neige dans cette piste cyclable ont incité un groupe de personnes à prendre les choses en main en utilisant des pics à glace et des pelles pour la déneiger.

La ville de Winnipeg a été critiquée cette semaine pour son opération de déneigement.

Mme Loewen se rend régulièrement au travail à vélo et dit qu'il lui arrive de devoir descendre pour des raisons inutiles.

Tout comme la route, les pistes cyclables devraient être dégagées également , ajoute-t-elle.

Pour Katheryn Loewen, il est regrettable que ces inconvénients se répètent année après année. Elle pense que la Ville doit revoir sa politique de déneigement.

Les rues sont déneigées après la piste cyclable, la neige est poussée dans la piste cyclable et le progrès que nous avons vu est effacé , souligne-t-elle.

Signaler les endroits problématiques au lieu de les déneiger

Dans un courriel adressé à CBC/Radio-Canada, le porte-parole du Service des travaux publics de la Ville de Winnipeg, Ken Allen, déclare qu’une inspection avait été effectuée, lundi, conformément à la politique de déneigement et de contrôle de la glace approuvée par le conseil municipal.

Cette inspection concerne le déneigement des trottoirs et des voies de transport actif sur les rues de priorité 1 (rues régionales et routes principales) et de priorité 2 (routes d'autobus et rues collectrices).

Pour des raisons de sécurité, M. Allen recommande aux résidents de ne pas déneiger les routes eux-mêmes. Il faut plutôt signaler les endroits problématiques en appelant le 311 ou en remplissant un formulaire en ligne.

La Ville sous-estime le nombre des cyclistes en hiver

Daria Magnus-Walker était parmi ceux et celles qui ont participé au déneigement de la piste cyclable sur l'avenue Westminster.

Elle se rend à l'Hôpital Saint-Boniface à vélo toute l'année. Son trajet de 20 minutes se fait surtout dans les pistes cyclables des rues de priorité 1, et elle n'a pas à faire face aux pistes cyclables mal déneigées ou aux véhicules qui se garent dans les pistes cyclables.

Cependant, il arrive qu'elle doive descendre de son vélo ou rouler sur la route.

On dirait que la Ville ne s'attend pas à ce qu'il y ait encore beaucoup de gens à vélo , estime-t-elle.

Elle s'inquiète pour sa sécurité chaque fois qu'elle est obligée de rouler en dehors des pistes cyclables. Deux de ses amis cyclistes ont été heurtés par des véhicules au cours du mois dernier.

Avec les informations de Nathan Liewicki