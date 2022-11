Edmonton encouragée à financer la création de 210 lits pour sans-abri

Selon des estimations de Homeward Trust, un organisme de lutte contre l'itinérance, plus de 2650 Edmontoniens n'ont pas de logement, et près de 1250 d’entre eux dorment dans des refuges d'urgence ou dehors. Certains passent la nuit dans des stations de trains légers.

Le directeur municipal, André Corbould, dévoile que 150 à 400 personnes qui dorment dans ces stations sont transférées chaque nuit dans des refuges. Quand il fait -10 °C, les refuges sont pleins , dit-il.

Pour démontrer que la situation est urgente, il rappelle que durant l’hiver dernier la température est descendue en dessous de -20 °C pendant 40 nuits. Il est impossible d’attendre plus longtemps. Créer une place dans un refuge prend quatre semaines.

Le conseiller municipal Andrew Knack appuie la demande de financement, et demande pourquoi la Ville a attendu jusqu’en novembre pour se pencher sur une solution d’urgence.

Nous apprenons que des gens meurent dans la rue et c’est toujours aussi frustrant d’une année l’autre , se plaint-il.

Il rappelle que la responsabilité du logement appartient à la province et qu’elle devrait en créer pour ceux qui en ont besoin en utilisant une partie du surplus de 13 milliards de dollars.

Où est le plan du gouvernement qui a la responsabilité de garantir la sécurité et le bien être de tous les Albertains, pas seulement ceux qui vivent dans une maison? .

La province a financé 450 nouvelles places dans les refuges de la capitale albertaine.

Les températures glaciales, un danger pour les sans-abri

Un médecin urgentiste qui travaille dans la zone d’Edmonton constate un nombre important d'amputations au sein des itinérants en raison de gelures.

Le Dr Sandy Dong dit qu’il n’a jamais vu autant d’amputations en 20 ans de carrière : la majorité d’entre eux n’ont pas de logement et n’ont pas accès à un endroit chaud .

Le manque d’accès à l’hygiène cause aussi des problèmes de santé. L’automne dernier il y a eu 176 cas de shigellose, provoqués par une bactérie qui se transmet généralement lorsque les personnes consomment des aliments ou de l’eau contaminés par des matières fécales.

Cet automne, une éclosion de shigellose a déjà provoqué l'hospitalisation de plus de 110 personnes, dont de nombreuses personnes sans-abri.

Pour se protéger contre tout risque d'infection, il faut se laver les mains après être allé aux toilettes. Or, la rue n’offre pas de salles de bain.