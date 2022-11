Édifice évacué à Windsor : les locataires pourraient être sans logement pendant 8 mois

Selon ce qu'il a déclaré à CBC, l'édifice a besoin de rénovations évaluées à trois millions de dollars, notamment l'installation de nouvelles fenêtres, le remplacement de la plomberie, de la chaudière et de la fournaise ainsi que le revêtement des sols.

Pour mener à bien les travaux, l'immeuble de 120 logements pourrait être inaccessible aux résidents pendant huit mois, affirme-t-il précisant qu'un nouveau gestionnaire immobilier vient d'être embauché pour administrer l'édifice.

Mardi, la Ville et la Croix-Rouge ont mis en place un abri d'urgence pour les résidents après que les autorités aient ordonné l'évacuation de l'immeuble pour des raisons de sécurité. Environ 30 résidents ont passé la première nuit dans le refuge, selon la Ville.

L'immeuble est privé de chauffage depuis un certain temps en raison d'un problème de chaudière. L'électricité a également été instable.

Stephen Warren vit au 1616, avenue Ouellette depuis 10 ans. Il explique que l'immeuble s'est dégradé au fur et à mesure des années. Photo : CBC/Jennifer LaGrassa

De multiples problèmes

Selon Ted Irwin, un résident, le chauffage devait se mettre en marche le 15 septembre, mais cela n'a jamais été le cas.

Le nouveau problème, c'est l'électricité , dit-il ajoutant que lorsque le chauffage ne s'est pas allumé, de nombreux résidents ont eu recours à des chauffages portatifs, ce qui a mis à rude épreuve l'électricité de l'immeuble.

En plus des problèmes de chauffage et d'électricité, M. Irwin indique que les locataires ont eu des problèmes de punaises de lit, de cafards, de rongeurs et de moisissure.

Il y a encore des locataires qui vivent dans cet environnement, dans cette unité [avec de la moisissure], ce qui n'est pas juste. Ils auraient dû être déplacés dès l'apparition de la moisissure , déplore-t-il.

Pour sa part, Stephen Warren vit au 1616, avenue Ouellette, depuis plus de dix ans. Il dit que l'intérieur de l'immeuble a été démantelé par des années de négligence.

Il affirme ainsi que des rampes ont été enlevées à l'intérieur de l'immeuble pour des rénovations et n'ont jamais été remises en place. Il ajoute que l'immeuble a engagé des exterminateurs pour s'occuper des punaises de lit et des cafards dans le passé, mais qu'ils n'ont rien fait pour arrêter les insectes.

Ce qu'ils font est loin d'être suffisant. C'est superficiel, c'est la même chose que les pratiques de rénovation , explique M. Warren.

« On nous a dit de ne pas payer de loyer. Ils doivent avoir des comptes à rendre. » — Une citation de Stephen Warren

L'édifice a été vendu en septembre 2022 à une entreprise ontarienne basée dans la région de Peel. Photo : CBC/Jennifer LaGrassa

Une propriété achetée en septembre

Selon des documents obtenus par CBC, l'immeuble a été vendu en septembre 2022 pour 9,2 millions de dollars à une entreprise ontarienne au nom générique, basée dans la région de Peel, qui ne possède aucune propriété dans cette région.

Une brochure de vente du bâtiment mentionne qu'il est équipé de deux chaudières à vapeur, de deux chauffe-eau AO Smith et de deux réservoirs, ainsi que d'une toiture en bitume modifié (2006) et d'une toiture multicouche (2007-2015).

Selon Rob Vani, directeur des inspections du service des bâtiments de Windsor, la Ville n'a découvert les conditions de l'immeuble que la semaine dernière, après avoir reçu des plaintes de résidents.

Il souligne qu'il incombe aux propriétaires de biens locatifs de veiller à ce que leurs locataires ne soient pas évacués et déplacés en ajoutant que le message de la Ville aux propriétaires de biens locatifs est le suivant : Entretenez correctement vos bâtiments .

Selon M. Vani, cela signifie qu'il faut mettre en place de bons programmes d'entretien , embaucher du personnel pour effectuer l'entretien et s'assurer qu'ils disposent des fonds nécessaires pour prendre soin de l'immeuble.

Règlement municipal sur les services essentiels : Un approvisionnement en eau chaude à une température minimale de 45 C.

Une température ambiante de 21 C lorsque la température extérieure est de -18 C.

Un service vital pour faire fonctionner les appareils électriques nécessaires (par exemple, un réfrigérateur).

Les propriétaires doivent informer la Ville à l'avance s'ils prévoient d'interrompre l'un de ces services.

