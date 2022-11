De jeunes Néo-Écossais n’ont plus les moyens de rester dans la province

Lorsque Tiffany Campbell est revenue sur la côte est après avoir passé des années à travailler et à économiser de l'argent en Alberta, elle rêvait d'acheter une maison et d'élever son fils en Nouvelle-Écosse. Mais après quelques mois, ses plans ont changé.

La femme de 32 ans raconte qu'elle a été victime de rénoviction de son premier appartement à Halifax. Elle et son fils de 7 ans ont déménagé trois fois en un an, à la recherche d'un logement abordable qu'ils n'ont toujours pas trouvé.

Même avec une bourse d’études, deux emplois à temps partiel, et l’aide de la banque alimentaire de son université, Tiffany Campbell dit qu’elle ne pourra sans doute pas rester à Halifax. Photo : Radio-Canada / Paul Poirier

Tiffany Campbell dit qu'elle dépense plus de 50% de ses revenus dans un appartement du nord de la ville, où elle et son fils partagent une chambre.

J'adore cette ville, mais je n'imaginais pas qu'en venant ici, qu’on se retrouverait dans ce genre de position , confie l’étudiante qui poursuit un doctorat en anthropologie sociale à l'Université Dalhousie. Je n'imaginais jamais que ça arriverait dans les Maritimes!

Hausse la plus importante

Selon les données du site Web de logements locatifs Rentals.ca qui ont été analysées par la société de données Urbanation, les prix des loyers en Atlantique ont augmenté de 32,2 % au cours de la dernière année.

C’est la hausse la plus élevée au Canada.

La société affirme que Halifax est la 18e ville la plus chère pour les locations, sur une liste de 35 centres urbains à travers le pays. Certaines des villes les plus abordables de cette liste sont Edmonton, Québec et Regina.

Halifax, pour une ville de taille moyenne, a eu beaucoup de problèmes de logement , dit Paul Danison, le directeur du contenu chez Rentals.ca.

Pendant la pandémie, beaucoup de gens ont découvert Halifax et ont décidé de s'y installer, ce qui a fait augmenter la demande. [...] Et il n'y a tout simplement pas assez d'offres.

Les données de Statistique Canada reflètent cette tendance. L'immigration en Nouvelle-Écosse en provenance de l'étranger a plus que doublé l'an dernier par rapport aux niveaux d'avant la pandémie.

L'immigration en Nouvelle-Écosse en provenance de l'étranger a plus que doublé l'an dernier. Photo : La Presse canadienne / Andrew Vaughan

Et après des décennies d'émigration vers d'autres provinces, 14 079 personnes se sont ajoutées à la population de la Nouvelle-Écosse l'an dernier en raison de la migration en provenance d'autres provinces, la plupart venaient de l'Ontario.

Par contre, le nombre de personnes quittant la province pour d'autres régions du Canada a également atteint un sommet en six ans en 2021-2022. Les personnes âgées de 20 à 40 ans représentent plus de la moitié de ceux qui déménagent.

Prix de l'immobilier élevés

Les prix moyens des résidences en Nouvelle-Écosse ont aussi augmenté depuis le début de la pandémie. Il est toujours près du double de la moyenne par rapport à il y a cinq ans.

Paul Kershaw, professeur à l'Université de la Colombie-Britannique,dit que les chiffres sont surprenants.

Au milieu des années 1970, lorsque les baby-boomers d'aujourd'hui étaient de jeunes adultes et atteignaient la majorité, il fallait environ quatre ans de travail à temps plein pour économiser 20 % de mise de fonds sur une maison au prix moyen à Halifax , dit-il. Aujourd'hui, ça prend 12 ans.

Marius Normore voulait acheter une maison et élever des enfants en Nouvelle-Écosse, mais c'était hors de portée. Photo : Radio-Canada / Brian MacKay

À 29 ans Marius Normore, épargnait pour une mise de fonds pour une maison depuis 2018. En 2021, il a fait quatre offres sur des maisons toutes au-dessus du prix demandé, mais aucune na été accepté

Je ne suis pas le seul à vivre cela , dit-il.

La majorité des gens que vous connaissez, mes anciens collègues de mon âge, nous sommes tous exactement dans le même bateau. Nous louons. Nous n'avons pas de voie réaliste vers l'accession à la propriété à ce stade.

Alors Marius Normore a pris la décision difficile de déménager à Terre-Neuve pour acheter une maison .

Paul Kershaw dit que les jeunes d'Halifax sont maintenant confrontés aux mêmes problèmes dont on parle depuis longtemps en Colombie-Britannique et en Ontario, et cela les fait reculer davantage que les générations précédentes.

Il affirme que le fait de ne pas pouvoir s'offrir une maison ou payer un loyer peut avoir un impact profond sur la vie des jeunes et leur santé mentale à un moment où ils cherchent peut-être à s'installer et à fonder une famille.