Harold LeBel jugé coupable : une victoire pour les victimes?

Le verdict est tombé au procès pour agression sexuelle de l'ex-député de Rimouski, Harold LeBel : coupable. Dans une cause où s'opposaient la parole de la victime et celle de l'accusé, les 12 jurés ont penché en faveur de la plaignante. Ce verdict incitera-t-il d'autres victimes à porter plainte?

J'ose l'espérer , a affirmé l'avocate de la victime, Manon Gaudreault, à sa sortie de la salle d'audience juste après le prononcé du verdict, mercredi après-midi, au palais de justice de Rimouski.

L'issue du procès fortement médiatisé d'Harold LeBel pourrait donc influencer d'autres victimes qui hésitent à dénoncer leur agresseur. Mais on est loin de la coupe aux lèvres, affirme la co-fondatrice de Québec contre les violences sexuelles, Mélanie Lemay.

« Avoir obtenu justice dans le cadre de cette démarche-là [ne permet] pas d'occulter tous les défis et les obstacles pour la vaste majorité des victimes qui n’auront pas l’opportunité de voir leur agresseur condamné au criminel. » — Une citation de Mélanie Lemay, cofondatrice de Québec contre les violences sexuelles

Le danger, ajoute-t-elle, c’est de tenter de généraliser cette victoire à l’ensemble de la société pour la simple et bonne raison qu’on le constate : la vaste majorité des victimes, plus de 95 % d’entre elles, ne vont pas porter plainte à la police.

Qui plus est, c'est à chaque victime de décider du chemin à prendre pour se remettre d'une agression, et cela ne passe pas toujours par le système judiciaire, insiste Mme Lemay.

Toutefois, la condamnation de l'ex-député Harold LeBel, qui, de surcroît, jouissait d'une grande notoriété, prouve que dans une cause où deux versions contradictoires s'affrontent et qu'il y a quasi absence d'autres preuves, il est tout de même possible pour une victime d'obtenir gain de cause.

Dans ce cas, on peut comprendre que ce n'est pas parce qu'on est le seul témoin de notre cause qu'on peut la perdre ou la gagner. M. LeBel aurait pu lui-même être acquitté tout en étant le seul témoin pour sa défense , a expliqué la présidente de l'Association québécoise des avocats et avocates de la défense, Me Marie-Pier Boulet, en entrevue à Radio-Canada.

L'accusé portera-t-il la cause en appel?

Même si Harold LeBel a été reconnu coupable, le processus ne s'arrête pas là. L'ex-député demeure en liberté en attendant de connaître sa peine.

Il pourrait être condamné à 10 ans d'emprisonnement, cependant le code criminel ne prévoit pas de peine minimale. La Couronne n'écarte d'ailleurs pas la possibilité de s'entendre avec la défense sur la peine à imposer à l'accusé.

Harold LeBel, qui a toujours nié sa culpabilité, a accueilli le verdict en silence, mercredi après-midi, au palais de justice de Rimouski (archives). Photo : Radio-Canada / Marianne Vezeau

De son côté, l'avocat d'Harold LeBel dispose de 30 jours pour porter le verdict en appel.

Nous allons prendre le temps d’évaluer toutes les options concernant la peine et la possibilité d’un appel. Aucune décision n’a été prise pour le moment , a indiqué l'avocat de l'accusé, Me Maxime Roy.

Toutefois, porter une cause en appel dans le cas d'un procès devant jury peut-être ardu, selon Me Boulet.

C'est plus difficile dans un certain sens parce que le jury ne donne pas les raisons pour lesquelles ils ont cru M. LeBel ou ils ont cru la plaignante dans le dossier. Alors c'est là que c'est plus complexe, parce que si on était devant un juge seul et non pas devant un jury, on pourrait attaquer les éléments qui ont été retenus pour favoriser l'une ou l'autre des parties , dit-elle.

Avec la collaboration de Michel-Félix Tremblay et d'Édouard Beaudoin