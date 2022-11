Médaille de bronze pour Kamylle Frenette aux Mondiaux de triathlon

L'athlète acadienne de 26 ans a terminé sa course dans un temps d’une heure huit minutes et 52 secondes. Kamylle Frenette, qui compétitionne dans la catégorie PTS 5, a terminé sa course à moins de 3 minutes de l’Américaine Grace Norman, médaillée d’or et de la Britannique Claire Cashmore, médaillée d’argent.

« C'était une super belle journée. J'ai bien exécuté ma nage et je me suis surprise sur le vélo en restant en contact avec les "top" filles. » — Une citation de Kamylle Frenette, athlète de paratriathlon

Je suis fière d'avoir pu partager cette journée avec ma famille et honorée de ramener une médaille de bronze dans ma valise , confie Kamylle Frenette.

Kamylle Frenette en compétition à la Coupe du Monde de paratriathlon 2018 à Lausanne avec, à ses côté, l'Américaine Grace Norman. Photo : Gracieuseté/Kamylle Frenette

La course consistait en 750 mètres de natation, suivi de 20 kilomètres en vélo et de 5 kilomètres de course.

Les Championnats du monde de triathlon se déroule jusqu’au 26 novembre à Abou Dhabi, aux Émirats arabes unis.