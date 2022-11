Agression à l’Hôpital Seven Oaks : l’accusé avait quitté un centre d’aide avant l'attaque

Un homme accusé d'avoir tué ses parents âgés et d'avoir poignardé sa superviseure à l'Hôpital Seven Oaks de Winnipeg, l'an dernier, avait reçu l'ordre de se soumettre à une évaluation psychiatrique involontaire le matin des attaques. Or, il a quitté le centre d’intervention d’urgence en santé mentale quelques heures plus tard, selon des documents judiciaires.