Mort dans une toilette : le sort d’un itinérant ébranle ceux qui ont tenté de l’aider

Des intervenants sociaux blâment le manque de services et de refuges d’urgence pour la mort d’un itinérant à Moncton mardi matin.

La directrice générale d’Ensemble Moncton, Debbie Warren, raconte que l’homme a été victime d’une surdose lundi après-midi dans les locaux de l’organisme.

Il a été réanimé par des employés, mais il a été impossible de lui trouver un lit dans un refuge ce soir-là.

Quelques heures plus tard, son corps a été retrouvé dans une toilette publique devant l’hôtel de ville de Moncton.

Appels à l’aide

Debbie Warren pleure quand elle repense aux événements de la semaine. Elle a tenté de lui trouver de l’aide pendant 90 minutes, mais a été refoulée. Ses employés s’inquiétaient de son sort s’il était laissé dehors dans le froid. Ils craignaient qu’il ne survive pas à la nuit.

Debbie Warren pleure en pensant à l'homme mort mardi dans une toilette publique de Moncton. Elle a tenté en vain de lui trouver un endroit où passer la nuit. Photo : Radio-Canada / Pierre Fournier

Cette personne n’était pas bien en ce qui concerne sa santé et notre équipe était inquiète , souligne Mme Warren.

Des centaines de personnes n’ont pas de toit à Moncton. Selon le YMCA, ils seraient plus de 500 personnes sans domicile fixe, excluant les personnes déjà logées dans les refuges.

Par ailleurs, tous les refuges pour sans-abris de la municipalité sont pleins.

Fini l'hôtel payé par la province

Debbie Warren a également contacté la ligne d’urgence du gouvernement provincial. Dans le passé, le ministère du Développement social avait déjà accepté deloger temporairement des personnes à l’hôtel. Mais on lui a répondu que ce service n’était plus offert puisque la procédure avait récemment changé.

J’ai expliqué la condition de la personne, qu’on était gravement inquiets pour son bien-être et malheureusement, elle était impuissante pour nous aider , mentionne Debbie Warren.

La ministre du Développement social Dorothy Shephard a promis le 17 octobre qu’un plan pour l’hiver serait dévoilé sous peu, mais celui-ci se fait attendre.

Dorothy Shephard, ministre du Développement social, avait indiqué en octobre que le plan pour l'hiver se son ministère serait annoncé dans «quelques jours». Il se fait encore attendre (archives). Photo : Radio-Canada

La porte-parole du ministère, Rebecca Howland, indique que des contrats doivent encore être complétés et signés avant que les détails ne soient dévoilés .

En ce qui concerne le cas de la personne décédée, Mme Howland dit que le ministère travaille au cas par cas pour les Néo-Brunswickois désespérés et invite les gens à contacter la ligne d’urgence du ministère au 1-833-733-7835.

Debbie Warren précise avoir exclu d'amener l'homme à l’hôpital. De nombreux utilisateurs de drogues s’y rendent et n’y sont pas toujours traités avec le plus grand respect quand ils arrivent .

Un centre de réchauffement de jour ouvre

Le centre Harvest House Atlantic, l’un des deux refuges de la ville avec la Maison Nazareth, a annoncé avoir ouvert un centre de réchauffement de jour cette semaine.

Le refuge Harvest House possède 65 lits et ouvre maintenant ses portes le jour. Une soixantaine de personnes supplémentaires peuvent venir s'y réchauffer le jour. Photo : Radio-Canada / Shane Magee

Harvest House peut accueillir 65 personnes pour la nuit et est toujours plein depuis août, indique le directeur général, Marc Belliveau.

La nouvelle mesure permettra à 60 personnes de plus de venir s’y réchauffer entre 8 h et 20 h.

Marc Belliveau indique que depuis une semaine, le nombre de repas servis a bondi de 220 à 350 par jour. Il ne pense pas que son organisme pourra continuer sans l’aide de la province.

Comme d’autres, il est frustré qu’on soit aux portes de l’hiver et qu’aucune solution ne soit proposée.

Un manque d’écoute

Debbie Warren souligne que ce n’est pas la première fois qu’elle est incapable de trouver un endroit sécuritaire pour un client.

Personne n’écoute. Nous sommes des organismes de charité, à but non lucratif et nous sommes épuisés , dit-elle.

Des gens campent autours des bureaux de l'organisme Ensemble Moncton depuis l'été, car il ont nul part autre où aller. Photo : Radio-Canada / Pierre Fournier

Debbie Warren a envoyé une lettre au ministère lundi après-midi pour lui demander de l'aide.

Venez et dormez sur mon perron pour une nuit ou deux et vous apprendrez vite l’importance de prendre une décision rapidement , a-t-elle écrit.

« Et s’il vous plaît, arrêtez de vous vanter des surplus qu’enregistre la province quand des Néo-Brunswickois dorment dans la rue. » — Une citation de Debbie Warren, directrice générale d'Ensemble Moncton

Après avoir appris la mort de l’homme qu’elle avait tenté d’aider, Mme Warren a réécrit à la ministre Shephard et à d’autres membres du gouvernement.

Je n’ai rien entendu d’eux. Pas un mot.