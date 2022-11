Masque obligatoire dans les écoles du OCDSB : les discussions reprendront jeudi soir

Le plus grand conseil scolaire d’Ottawa reprendra l’étude d’une motion visant à rendre le masque obligatoire dans ses écoles, jeudi, à 18 h.

La réunion se tiendra en mode virtuel, indique le Ottawa-Carleton District School Board (OCDSB) dans une déclaration publiée mercredi soir.

Cette décision s’explique par les échanges et manifestations qui ont perturbé la précédente réunion sur la question du port du masque, mardi soir.

La réunion a réuni plus de 150 membres du public, et beaucoup d'autres personnes l’ont suivie en ligne. Malheureusement, après des chahuts répétés, des perturbations et des débordements de la part du public, il y avait des inquiétudes quant à la sécurité de toutes les personnes présentes , explique le OCDSB .

Certaines personnes ont même dû être expulsées par la sécurité et la police en raison des débordements. Interrompue, la réunion a finalement pu reprendre en mode virtuel, avant d’être ajournée vers 22 h 30.

« Les réunions publiques sont une partie importante du processus démocratique et pour réussir, tous les participants doivent se sentir respectés et respectueux des autres participants. Malheureusement, ce n'était pas le cas mardi soir et c'est une chose à laquelle nous devons tous réfléchir. » — Une citation de Extrait de la déclaration du Ottawa-Carleton District School Board

Jeudi soir, les conseillers scolaires poursuivront donc l’étude de la motion de la nouvelle élue, la Dre Nili Kaplan-Myrth, visant à rendre le port du masque obligatoire dans les écoles du conseil. Le port du couvre-visage ne serait toutefois pas requis dans diverses situations : pour la pratique de la musique, des arts de la scène et des sports, ainsi que pour les pauses dîner.

Vote incertain

Mme Kaplan-Myrth explique sa proposition par l’augmentation récente des cas de COVID-19, de grippe et de virus respiratoire syncytial, ainsi que des pressions qui pèsent sur le système de santé au Centre hospitalier pour enfants de l’est de l’Ontario (CHEO).

Toute personne intéressée pourra regarder la réunion en ligne , précise le conseil scolaire.