Les députés de la N.-É. veulent éliminer la partisanerie du Comité des comptes publics

Les députés provinciaux de la Nouvelle-Écosse tentent d’éliminer la partisanerie au sein du Comité des comptes publics, l’un des plus puissants de l’Assemblée législative. Mais aucun des membres du comité n’est disposé à faire le premier pas.

Une motion devait être déposée mercredi pour lancer, avec l’aide du vérificateur général, un essai de huit mois d’une nouvelle approche de sélection des sujets de réunion et des opérations générales.

Le député libéral Brendan Maguire a déclaré qu’il n’appuierait pas la motion. La députée néo-démocrate Susan Leblanc a suivi qu’elle l’appuyait, mais qu’elle ne serait pas l’auteure de la motion et que personne parmi les conservateurs au pouvoir ne la proposerait non plus.

La députée néo-démocrate Susan Leblanc a affirmé qu'elle ne serait pas l'auteure de la motionvisant à enlever la partisanerie du Comité des finances publics de la N.-É. Photo : CBC

La présidente du comité, Kelly Regan, a donc mis la motion de côté lorsqu’il était clair qu’aucun député provincial n’était disposé à la proposer. Les députés auront l’occasion de présenter la motion lors de leur réunion du 30 novembre.

Huit mois d’essai… si c’est acceptée

Si la motion est adoptée, les membres du comité rencontreront le vérificateur général pour examiner la nouvelle approche après huit mois d’essai.

Le député conservateur Tom Taggart a accusé les députés de l’opposition d’essayer d’amener le gouvernement à présenter la motion pour qu’ils soient étiquetés comme exerçant une influence sur le comité.

Le député conservateur Nolan Young affirme qu’il n’y a aucune intention de retirer le pouvoir au Comité des comptes publics. Photo : CBC

Le député conservateur Nolan Young s’est dit surpris par la façon dont les choses se sont déroulées.

« Avant que les caméras ne tournent, toutes les parties étaient d’accord. » — Une citation de Nolan Young, député conservateur

Améliorer la culture et l’efficacité du comité

Depuis des mois, les membres du comité collaborent avec la vérificatrice générale, Kim Adair, pour créer une feuille de route visant à améliorer la culture et l’efficacité du Comité des comptes publics de la N.-É.

Là où il y a place à amélioration, affirme Mme Ader, c’est lorsqu’il s’agit de sujets de réunion qui ne sont pas couverts par le travail de son bureau.

Dans le cadre du nouveau processus, les députés provinciaux collaboreraient pour soumettre des sujets et le vérificateur général pourrait indiquer si les sujets proposés et les témoins sont conformes au mandat du comité.

Trop de partisanerie

Les réunions sont également imprégnées de trop de partisanerie, a déclaré la vérificatrice générale.

« Je sais qu’il est difficile de penser que les élus fonctionnent de façon non partisane, mais le Comité des comptes publics est censé être ainsi. » — Une citation de Kim Adair, vérificatrice générale

Alors qu’il était au pouvoir, l’ancien gouvernement libéral s’est servi de sa majorité au comité pour limiter le nombre de réunions et pour bloquer des sujets qu’il ne voulait pas convoquer en raison des sensibilités politiques possibles.

Bien que les conservateurs au pouvoir aient rétabli la fréquence des réunions, ils ont utilisé leur majorité pour modifier les listes de témoins et contester les sujets soumis par les députés de l’opposition.

La feuille de route est un engagement à travailler ensemble de façon bipartisane, non pas de façon non partisane, mais de façon bipartisane , a déclaré la députée néo-démocrate Susan Leblanc.

« Donc, le gouvernement renoncerait essentiellement à son droit de veto pour une période de huit mois. » — Une citation de Susan Leblanc, députée néo-démocrate

C’est grâce à cette majorité que la députée néo-démocrate croit que les conservateurs devraient présenter la motion. Le parti majoritaire est habituellement celui qui présente des motions générales sur les travaux du comité, a-t-elle dit.

De la méfiance

Le député libéral Brian Maguire a parlé ouvertement de sa méfiance à l’égard du gouvernement en s’adressant aux journalistes.

Le député libéral Brian Maguire a parlé ouvertement de sa méfiance à l’égard du gouvernement dans ce dossier. Photo : CBC

Il a dit craindre que le processus de la feuille de route ne nuise à la capacité des membres du comité de soulever des questions qui doivent être réglées rapidement, surtout si elles sont défavorables au gouvernement.

Il a donné l’exemple du réaménagement de l’infirmerie d'Halifax. Le projet accuse un retard de plusieurs années et il a été reconnu qu’il coûtera beaucoup plus cher que prévu.

Ce sont les sujets que nous devons aborder avant que l’argent ne soit dépensé et que les gens ne soient touchés , a-t-il indiqué.

Le député Nolan Young affirme qu’il n’y a aucune intention de retirer le pouvoir au Comité des comptes publics ou de limiter la capacité d’un parti de convoquer des sujets. Il ajoute que l’objectif est de rendre le comité plus fonctionnel.