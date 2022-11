Nouveau président des Comtés unis de Prescott et Russell (CUPR), Normand Riopel ne le cache pas : avec une situation économique qui s’annonce difficile au pays et l’inflation, l’année 2023 pourrait être ponctuée de défis – et de « changements essentiels » – pour les huit municipalités ontariennes.

Devant une salle comble, à L’Orignal, mercredi soir, le maire réélu du canton de Champlain a été nommé président pour la toute première fois de sa carrière, à l’occasion de la réunion inaugurale du nouveau conseil, formé au terme des élections municipales du 24 octobre dernier.

Devant citoyens, responsables d’organismes et d’anciens, actuels et nouveaux élus, M. Riopel a indiqué qu’il souhaite voir une stratégie financière équilibrée et responsable aux CUPR .

Le maire du canton de Champlain a ajouté qu’il a confiance qu’une saine gestion des finances, en plus de ce qui a été fait lors des dernières années, les aidera à passer à travers les temps plus difficiles anticipés. Il entend également faire du budget pour l’année 2023 l’une de ses priorités.

Les discussions budgétaires commencent le 30 novembre et il est prévu qu’elles se poursuivent aussi les 7 et 14 décembre. Le fait que ces discussions s'échelonnent sur trois rencontres constitue un événement rarissime, voire jamais vu aux CUPR .

Dans le cadre de son objectif d’une meilleure gestion des finances, M. Riopel s’engage aussi à évaluer la pertinence de former et de tenir des comités permanents au sein des CUPR . Il souhaite également améliorer le processus décisionnel et son efficacité.

Parmi les autres priorités du nouveau président, il y a le projet de réaménagement de la Résidence de Prescott et Russell afin de continuer à soutenir l’avancement des travaux . Le projet, a-t-il souligné, est en voie de respecter le budget et le délai prescrit, soit le printemps 2024. Nous débutons le sprint final , a indiqué M. Riopel.

La croissance démographique qu’a connue la région depuis les élections municipales de 2018 n’est pas passée sous silence lors de cette réunion inaugurale du nouveau conseil des CUPR .

En réponse à cela, Normand Riopel a déclaré qu’ il faut continuer à assurer les services essentiels aux résidences, notamment en matière de gaz naturel, par exemple. Il a ajouté que cela amènera aussi à revoir le poids de chaque municipalité dans les votes au conseil, un sujet qui avait fait jaser plus tôt cette année.

Les priorités des autres élus autour de la table

Lors de cette réunion inaugurale du conseil, les maires des municipalités qui forment le conseil des CUPR ont pu partager leurs trois priorités.

Parmi les thèmes récurrents notés, on y trouve le logement, l’accès à Internet à haute vitesse, de même que la prospérité et la qualité de vie.

Cette année, quelques nouveaux visages se joignent à la table : les maires de Hawkesbury, Robert Lefebvre; de Casselman, Geneviève Lajoie; et de La Nation, Francis Brière.

Les maires de Clarence-Rockland et d'Alfred-Plantagenet siégeaient déjà en tant que maires par intérim au moment des élections, mais désormais, ils y sont à titre de maires élus.

Normand Riopel succède à Daniel Lafleur. Photo : Gracieuseté CUPR

Et bien sûr, il y a donc le nouveau président. Chaque élu nommé à ce poste obtient un mandat d’une année. Normand Riopel succède ainsi à l’ancien maire de Casselman, Daniel Lafleur, qui a perdu son pari lors des élections municipales du 24 octobre.