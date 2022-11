Les partisans de soccer sherbrookois restent optimistes 

Laval Valentim est un étudiant à l’Université de Sherbrooke et un partisan de l'équipe belge. On a été surpris par la belle qualité du Canada, tant sur un plan offensif que défensif. [Alphonso] Davies a fait un grand match aujourd’hui. On a tremblé, on n’était pas serein , souligne-t-il.

On a vu un énorme, géant Thibault Courtois, qui a su nous contrer du début à la fin. Le Canada a fait une excellente performance. Somme toute, personne n’aurait vu le Canada 1-0 à la fin de ce match-là, une défaite quand même, mais je crois qu’il n’y a que du positif pour la suite , ajoute Félix Bibeau, un autre étudiant présent mercredi.

Les joueurs de soccer en sports-études du Triolet se sont quant à eux réunis dans les locaux de Soccer Estrie avec leurs professeurs et le nouveau directeur de l’organisation, Stéphane Asselin, pour regarder le match.

Les élèves se sont dits déçus par le score final, mais croient que le Canada pourra faire mieux lors de son prochain match.

Pas mal tout le monde aurait aimé qu’ils gagnent contre cette équipe, mais malheureusement non. C’est triste , conste Éliane Turgeon, une élève.

Son collègue Vito Zanatta reste optimiste. Voir comment ils ont joué aujourd’hui contre une bonne équipe comme la Belgique, d’après moi, ils vont pouvoir se reprendre pour se rendre encore plus loin dans la Coupe du monde , espère-t-il.

« Je crois, après avoir donné une performance comme ça contre la Belgique, qu’ils ont toutes les chances de rebondir fort dans les prochains matchs. » — Une citation de Stéphane Asselin, directeur général de Soccer Estrie

Le Canada disputera son prochain match dimanche à 11 h contre la Croatie

