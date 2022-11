L’hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique active son système de triage d’urgence

Face à un nombre accru de patients atteints d’infections respiratoires, comme la grippe et la COVID-19, l’hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique, à Vancouver, a activé son système de triage d’urgence, a confirmé Adrian Dix, le ministre de la Santé provincial, mercredi.

On fait face à une quantité importante de maladies respiratoires dans les salles d’urgence à travers la province, surtout chez les enfants , a affirmé le ministre Dix.

Partout dans la province, des centres d’opération d’urgence ont été mis en place cet automne, en prévision de ces débordements de patients, a-t-il ajouté. Ces centres permettent notamment de coordonner la réponse de l’établissement, gérer ses ressources et distribuer de l’information.

Des zones de débordement seront utilisées pour traiter les patients les moins urgents, d’après Adrian Dix. Cela signifie que les merveilleux employés de l’hôpital pour enfants de la Colombie-Britannique pourront mettre en place des soins pour faciliter la tâche aux personnes qui viennent aux urgences , a-t-il indiqué.

L'augmentation du nombre de patients pourra toutefois avoir un impact sur les chirurgies planifiées, reconnaît le ministre. Depuis quelques semaines, les urgences de l’hôpital pour enfant sont à ras bord, si bien que certains parents ont témoigné avoir dû attendre jusqu’à 11 heures avant d’être pris en charge par un médecin.

Mercredi soir, les temps d’attente étaient d’environ 6 heures dans cet établissement.

Même scénario ailleurs au pays

L’association Santé des enfants Canada, qui réunit des chefs de file en santé pédiatrique, affirme que des centres de santé à travers le pays font face à une hausse critique des admissions d’enfants et de la demande ce mois-ci.

La pénurie de personnel de santé couplée à une saison des virus respiratoires particulièrement difficile, à l’augmentation des admissions en santé mentale, et à des interventions chirurgicales repoussées, entre autres problèmes, a contribué à cette situation, selon l’association.

Les systèmes de santé sont surchargés et mal équipés pour gérer ces afflux de patients, déplore Emily Gruenwoldt, présidente et directrice générale de l’association.

« Notre système de soins de santé pédiatrique est limité d’un océan à l’autre. » — Une citation de Emily Gruenwoldt, présidente et directrice générale, Santé des enfants Canada

Nous n’avons pas les infrastructures physiques pour répondre aux besoins des enfants à mesure qu’ils grandissent et se développent, mais nous n’avons pas non plus les travailleurs hautement spécialisés qui prennent soin de ces enfants.

L’organisation appelle les provinces, les territoires et Ottawa à se réunir lors d'une rencontre des premiers ministres et de la santé publique fédérale pour trouver une solution à cette crise des hôpitaux pédiatriques.