Est-ce que les consommateurs seront au rendez-vous en cette période des Fêtes? 

J'appréhendais un petit peu de voir le contrecoup COVID, etc., avoir l’impression que les gens avaient peut-être moins d’argent , explique notamment le propriétaire de la librairie Appalaches, Sylvain Descours.

Pour le moment, les consommateurs semblent cependant bien être au rendez-vous.

Les craintes semblent ne pas être fondées , souligne-t-il.

Même son de cloche chez Christina Lambert, fleuriste chez Bloma, dans le centre-ville de Sherbrooke. Les gens sont déjà en mode repérage, donc moi, personnellement, ça ne m’inquiète pas du tout , souligne-t-elle.

Le Vendredi fou devrait encore susciter l’engouement, croit quant à lui le gérant de la boutique de jeux Imaginaire, Kevin Humble. On s’attend à avoir des meilleures ventes cette année. [...] Les gens vont avoir l’envie de magasiner, spécifiquement parce que cette année, le Noël, on peut voir notre monde, notre famille, comparativement à l’année passée et à l’autre d’avant .

Noël sans cadeaux?

L’Association coopérative d'économie familiale de l'Estrie (ACEF) invite les consommateurs attirés par les soldes à la prudence.

Si j’ai un besoin, j’ai prémagasiné, je sais ce que je veux, pourquoi ne pas profiter d’un rabais, il ne faut pas non plus être innocent. Par contre, il faut savoir qu’un coup là, on cherche à faire acheter de façon impulsive. Il faut vraiment préparer notre rationnel à aller uniquement pour ce dont on a besoin , souligne Sylvie Bonin, la coordonnatrice de l’organisme.

Cette dernière invite même les familles à envisager un Noël sans cadeaux afin de réduire la pression sociale.

« Prenez les devants pour sortir de cette logique de surconsommation là, et vous serez étonnés, probablement, que d’autres gens n’attendent que ça dans votre famille et n’osent pas faire ce premier pas-là. » — Une citation de Sylvie Bonin, coordonnatrice de l’Association coopérative d'économie familiale de l'Estrie

D'autres organismes dénoncent haut et fort la fête de la consommation prévue vendredi. Il ne faut pas critiquer les personnes qui vont profiter des rabais, on est dans un contexte difficile, mais c’est juste de critiquer le système dans lequel ces personnes-là sont obligées de courir le Vendredi fou pour avoir un pouvoir d’achat une journée par année, mais le reste de l’année, vivre dans un système qui les oppresse. C’est complètement illogique, ce n’est pas viable, et ce n’est pas social ni éthique , souligne le coordonnateur de Solidarité populaire Estrie, Pascal Florent.

Les prochaines semaines permettront de confirmer si la période des Fêtes 2022 sera à l'image de ces temps particuliers.

Avec les informations de Thomas Deshaies