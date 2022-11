Le pire pourrait être à venir dans les hôpitaux albertains, selon des experts

Si l’on en juge par ce qui se passe dans l’Est du pays, c’est improbable que l’on assiste à une diminution substantielle de la transmission virale avant les fêtes. Si nous continuons à nous rassembler à l’intérieur sans masque, la transmission va augmenter , explique Craig Jenne, professeur adjoint au département de microbiologie, immunologie et maladies infectieuses de l’Université de Calgary.

Il affirme que normalement, les fêtes sont une période de rassemblement, et donc de transmission des virus respiratoires. Or, cette année, la propagation de ces virus est anormalement élevée, avant même que les familles se soient rassemblées.

Selon les plus récentes données de l'Agence de la santé publique du Canada, le centre et le nord de la province subissent un niveau d’activité grippale étendu , le palier de transmission le plus élevé au pays. De fait, le nombre de cas confirmés de grippe est le plus élevé depuis 2009, quand le pays était touché par la pandémie de grippe A (H1N1).

Les unités de soins intensifs de l’hôpital pour enfants de l’Alberta à Calgary (ACH) et de l’hôpital pour enfants Stollery d’Edmonton fonctionnent presque à pleine capacité.

Une lettre envoyée aux parents

Le Dr Mark Joffe, qui est le nouveau médecin-hygiéniste en chef de la province, a envoyé une lettre aux parents mercredi au sujet des infections aux virus respiratoires. Alors que la plupart des enfants attraperont la grippe sans complication, quelques enfants peuvent être très malades et être hospitalisés , affirme la lettre.

Il souligne toutefois que même si la souche H3N2, la plus répandue dans la province en ce moment, est la plus à même d’entraîner des complications chez les jeunes enfants et les personnes âgées, le vaccin annuel disponible contre la grippe procure une protection contre cette souche.

Mark Joffe souligne également que le port du masque peut aider à réduire [le] risque de devenir malade et [peut aider] à protéger les autres , tout en précisant que les individus devraient être aidés, peu importe leur choix .

Les écoles francophones de l’Alberta ne sont aussi pas épargnées par ces virus respiratoires. Par exemple, au conseil scolaire FrancoSud, le taux d’absentéisme est actuellement d’environ 13 à 15 %.

Avec les informations de Jennifer Lee