Éric Bélanger nommé entraîneur-chef des Voltigeurs de Drummondville

Éric Bélanger avait annoncé sa démission des Lions de Trois-Rivières plus tôt cette semaine. Il a été le premier à occuper le poste d’entraîneur-chef de cette équipe, fondée l’année dernière. Sous sa direction, ses joueurs ont remporté 40 victoires et encaissé 35 défaites.

L’entraîneur a aussi mené les Chevaliers de Lévis, en plus d’avoir disputé plus de 800 matchs comme joueur dans la Ligue nationale de hockey (LNH) pour sept équipes, dont les Kings de Los Angeles, les Hurricanes de la Caroline et les Oilers d’Edmonton.

Éric Bélanger sera en point de presse avec le directeur-gérant des Voltigeurs, Philippe Boucher, pour commenter cette annonce jeudi matin.