Les urgences climatiques coûtent cher à la C.-B., signale le vérificateur général

Dans son plus récent rapport sur les finances de la Colombie-Britannique, le vérificateur général porte à l’attention du gouvernement provincial qu’il doit gérer ses fonds d'urgence de manière efficace dans les années à venir, à la lumière des événements climatiques survenus en 2021. La province, elle, affirme faire le nécessaire.

Le vérificateur général, Michael Pickup, souligne que les inondations, les glissements de terrain, les feux de forêt et les rivières atmosphériques de l’an dernier ont coûté un montant record de plus de 5 milliards de dollars à la province.

Il fait remarquer que ce montant est supérieur à celui des 19 années précédentes réunies, en matière de dépenses d'intervention et de rétablissement à la suite de catastrophes météorologiques.

Étant donné l'ampleur et l'impact de ces événements, et même si le gouvernement fédéral rembourse une partie des frais qui y sont associés, le vérificateur général signale à la province que ces phénomènes constituent un élément budgétaire important avec lequel il faudra dorénavant composer.

Aussi bien préparé que possible , dit le gouvernement

De son côté, le gouvernement provincial juge le rapport du vérificateur général particulièrement utile et assure faire le nécessaire pour être aussi bien préparé que possible pour les événements futurs.

Le ministre provincial de la Sécurité publique et responsable d’Emergency Management BC, Mike Farnworth, rappelle, par exemple, que la Colombie-Britannique a été la première province du pays à avoir signé le Cadre d'action de Sendai pour la réduction des risques, un système international qui met l'accent sur la compréhension des risques de catastrophes et l'amélioration de la préparation.

« Avant, il s'agissait de réagir et de se rétablir. Maintenant, il s'agit de comprendre la nature du risque, de l'atténuer, et [finalement] de réagir et de se rétablir. C'est un élément essentiel. » — Une citation de Mike Farnworth, ministre de la Sécurité publique de la C.-B.

Une réécriture de la Loi sur les programmes d'urgence (Emergency Program Act) est aussi en cours, dit-il, menée de concert avec des nations autochtones, touchées de manière disproportionnée par les incendies de forêt et les inondations survenues dans la province.

Une rue complètement inondée à Yarrow, une communauté de Chilliwack, en Colombie-Britannique, le 19 novembre 2021. Photo : Radio-Canada / Ben Nelms

Mike Farnworth mentionne par ailleurs que la province collabore avec le gouvernement fédéral pour mettre leurs programmes d’aide financière en cas de catastrophes au diapason, tout en faisant des investissements stratégiques pour mieux comprendre la nature des risques auxquels [la province] est confrontée . Par exemple, mettre au point une meilleure cartographie et une meilleure compréhension des plaines inondables en utilisant les dernières technologies.

La ministre des Finances, Selina Robinson, ajoute de son côté que la Colombie-Britannique a investi dans son programme Clean BC au cours des cinq dernières années. Cela lui permet, selon elle, de s’assurer qu’elle dispose de l'infrastructure et du plan d'investissement nécessaires pour construire l'infrastructure requise et préparée à ce genre de catastrophes climatiques .

Des efforts plus proactifs , demandent les verts

La cheffe du Parti vert de la Colombie-Britannique, Sonia Furstenau, relève que près de 10 % du budget annuel du gouvernement doivent être consacrés à la réponse aux désastres qui découlent des changements climatiques.

« Ce sont des coûts énormes pour le gouvernement. » — Une citation de Sonia Furstenau, cheffe du Parti vert de la C.-B.

On a besoin d’être beaucoup plus proactif dans nos efforts [contre] les changements climatiques, nous pouvons commencer par mettre fin aux subventions aux compagnies de pétrole et de gaz , estime-t-elle.

Ailleurs sur le web : Le rapport du vérificateur général  (Nouvelle fenêtre) (en anglais)

Avec des informations de Francis Plourde