Écoles privées : une absence bénéfique pour l’Abitibi-Témiscamingue?

Native de Laval, Stéphanie Ménard admet qu’elle aurait peut-être opté pour le privé si elle habitait toujours le Grand Montréal. Mais ici, à Rouyn-Noranda, elle est soulagée de ne pas avoir à se poser la question.

C’est vraiment une richesse de pouvoir accompagner nos enfants dans le réseau public , exprime la mère de deux adolescents, qui a elle-même fréquenté le réseau privé à l’adolescence.

Les deux enfants de Stéphanie Ménard fréquentent l'école secondaire à Rouyn-Noranda. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Effet d’entraînement

La réticence de Stéphanie Ménard vis-à-vis du privé dans la région s’explique par une crainte bien particulière : la possibilité que les enfants avec plus de facilité désertent le réseau public au profit du privé.

Un point soulevé par Yvan Dallaire, président du Syndicat de l’enseignement de la Jamésie et de l’Abitibi-Témiscamingue.

« Les écoles privées tendent à attirer les meilleurs élèves. Or, le réseau public peut profiter de leur présence. Dans une classe, ce sont souvent ces élèves qui tirent les autres vers le haut. Ils peuvent être des modèles et créer un effet d’entraînement. » — Une citation de Yvan Dallaire, président du Syndicat de l’enseignement de la Jamésie et de l’Abitibi-Témiscamingue

Yvan Dallaire, président du Syndicat de l’enseignement de la Jamésie et de l’Abitibi-Témiscamingue. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Son syndicat, précise-t-il d’entrée de jeu, n’est pas contre les écoles privées, mais il s’oppose à leur financement public, d’autant plus qu’elles tendent à s’offrir le privilège de sélectionner leur clientèle.

Nous avons déjà un bassin d’élèves qui n’est pas très grand. Si le réseau privé venait à drainer nos meilleurs élèves, nous réagirions assez fortement , évoque Yvan Dallaire.

Programmes populaires

Nos directions d’écoles déploient beaucoup d'efforts pour offrir aux enfants des activités dans lesquelles ils se retrouvent , explique Stéphanie Ménard. Elle donne l’exemple de concentrations et de programmes sportifs, mais aussi d’activités parascolaires, comme les cours d’espagnol et de musique proposés à ses enfants.

Il faut aussi songer à des programmes destinés aux jeunes avec plus de talent, pour les amener plus loin, sans toutefois laisser pour compte ceux avec plus de difficultés , complète-t-elle.

Le directeur général du Centre de services scolaire Harricana, Yannick Roy, reconnaît que les programmes et concentrations en tout genre sont en vogue, dans la mesure où il en existe de plus en plus .

L’offre de service est plus diversifiée depuis les dernières années , mentionne-t-il en faisant allusion aux activités mises à la disposition des élèves du CSS Harricana.

Yannick Roy, directeur général du Centre de services scolaire Harricana. Photo : Gracieuseté

Une école alternative, l’équipe de hockey des Forestiers, le sport scolaire, un programme à vocation musicale, etc. M. Roy est capable d'énumérer plusieurs exemples sans perdre son souffle.

Il est persuadé, ne serait-ce que pour cette raison, que l’absence d’écoles et de collèges privés dans la région ne brime pas certains élèves.

« Au contraire, dans le cas d’Harricana, cela assure une qualité de service sur notre territoire pour l’ensemble des élèves. Qu'un enfant fréquente une petite école rurale ou une école urbaine, il doit disposer des mêmes chances de réussite et bénéficier de la même offre de services. » — Une citation de Yannick Roy, directeur du CSS Harricana

Yannick Roy considère que de tels programmes peuvent nourrir la motivation d’étudiants, en particulier celle des garçons, et renforcer leur rétention.

Nous y croyons beaucoup, car nous pensons qu’un élève qui entretient un sentiment d’appartenance à son milieu, son école et ses amis aura de meilleures chances de demeurer à l’école et de réussir , soutient-il.

Vers une école publique à deux vitesses?

N’y a-t-il pas cependant un risque de créer un réseau public à deux vitesses à mesure que se déploient des programmes dans les écoles?

Est-ce que cela amène une disparité? Peut-être, tempère Yannick Roy. Il n’y a pas de place pour tous dans tous les programmes. L’offre de service est limitée aux étudiants en fonction de leur intérêt ou de leur talent particulier.

L'école secondaire La Calypso d'Amos. (Archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Le CSS Harricana, assure-t-il, fait de son mieux pour être inclusif et offrir des alternatives aux élèves qui ne sont pas retenus dans leur programme de premier choix, par exemple via le biais d’activités parascolaires. Le président du syndicat, Yvan Dallaire, partage cette préoccupation, lui qui recommande la création de programmes à vocation universelle plutôt que sélective.

Nous voyons de plus en plus de projets à vocation particulière dans les écoles. À mon avis, ces programmes découlent de ceux adoptés dans les plus grands centres pour compétitionner le réseau privé, mentionne M. Dallaire. Nous sommes en accord avec de telles initiatives en autant que les conditions d'entrée ne soient pas basées, par exemple, sur la moyenne des élèves.

M. Roy rappelle qu’il faut tenir compte de l’enjeu du nombre, de sorte qu’il n’est pas toujours possible d’instaurer des programmes correspondant aux passions de chacun.

Plus de ressources au privé?

Lucie Gauthier, une autre maman de la région, se demande quant à elle si le réseau privé offrirait davantage de ressources adaptées à sa fille atteinte de dyslexie.

J’aimerais avoir la possibilité d’envoyer mes enfants au privé pour leur offrir les meilleures chances d’apprendre. Ma grande fille est dyslexique. Elle est dans une classe spéciale où elle côtoie des jeunes avec d’autres difficultés scolaires. Peut-être qu’une école privée l’aurait mieux encadrée et aurait mieux ciblé ses besoins? , questionne-t-elle.

Mme Gauthier ne peut s’empêcher de se poser cette question, même si elle vante les enseignants qui côtoient sa fille. Je pense qu’ils donnent le meilleur de ce qu’ils peuvent à ma fille , signale-t-elle.

La polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or. (Archives) Photo : Radio-Canada / Marc-André Landry

Le PEI, un cas concret

Jean Denommé n'a pas dirigé d'établissements privés, mais il était directeur de la polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or lorsque fut implanté le Programme d'éducation intermédiaire (PEI) du Baccalauréat international (IB), à la fin des années 1990.

La polyvalente reste bien sûr une école publique, mais M. Denommé rappelle que le PEI soulevait initialement des craintes et réticences au sein du personnel enseignant. Ces derniers craignaient notamment un exode des meilleurs élèves ainsi qu’un alourdissement de leur charge de travail.

C’était difficile de rompre avec notre philosophie de ''l’éducation pour tous, de la même manière''. La résistance venait de la peur du nouveau. On nous regardait en ne semblant pas comprendre où nous allions avec notre démarche pédagogique , illustre-t-il.

Jean Denommé, aujourd’hui à la retraite, était directeur de la polyvalente Le Carrefour de Val-d'Or lors de l’instauration du Programme d’éducation internationale. Photo : Gracieuseté

Jean Denommé croit pourtant que son adoption, d’abord proposée par un groupe de parents, était nécessaire. Au Carrefour, nous avions besoin de réfléchir à notre routine pédagogique et de créer quelque chose de nouveau , précise-t-il.

À l’époque, il s’agissait essentiellement de rehausser le goût de la réussite dans l’école secondaire et de contrer l’attrait que générait, à l’époque, l’école Golden Valley et le réseau anglophone.

Lynn Couture, chargée de cours à l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, partage cet avis au regard des retombées du programme. L'enseignante à la retraite s'est impliquée dès le début dans l'aventure du PEI, en plus de le coordonner pendant une quinzaine d’années.

Nous essayons de développer, auprès des élèves, les qualités du profil de l’apprenant. Nous voulons qu’ils soient chercheurs, informés, censés, communicatifs, intègres, curieux, altruistes et, surtout, équilibrés. Contrairement à une croyance répandue, il n’existe pas de seuil de réussite académique pour entrer dans le programme. Nous accueillons des élèves des plus normaux pour les amener à développer une autre façon d’apprendre , fait-elle valoir

Lynn Couture, aujourd’hui retraitée et chargée de cours à l’UQAT, s’est longtemps impliquée auprès du Programme d’éducation internationale à Val-d’Or. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Pour tirer tout le monde vers l'avant

Avec le tiers des 1000 élèves de la polyvalente inscrits au PEI, Jean Denommé et Lynn Couture ne craignent pas les dérives d’un système à deux vitesses. Ils estiment au contraire que le programme bénéficie à tous.