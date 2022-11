Nouvelles normes fédérales de construction pour s’adapter aux changements climatiques

Le gouvernement fédéral lance sa toute première stratégie d'adaptation aux changements climatiques. Selon ce que Radio-Canada a appris, Ottawa investit une nouvelle somme de 1,6 milliard pour rendre le Canada plus résilient.

Le ministre de la Protection civile, Bill Blair, et la ministre des Langues officielles et responsable de l'Agence de promotion économique du Canada atlantique, Ginette Petitpas Taylor, ont choisi de se rendre à l'Île-du-Prince-Édouard pour dévoiler cette stratégie.

Comme les autres provinces maritimes, cette région insulaire tente de se relever après le passage de Fiona, la tempête qui a frappé la côte atlantique à la fin du mois de septembre et qui a causé pour 660 millions de dollars en dommages, selon le Bureau de l’assurance du Canada (BAC).

Cela en fait la tempête la plus coûteuse à avoir frappé la région atlantique.

Le gouvernement fédéral s'est engagé à aider financièrement les provinces touchées par l'ouragan Fiona à reconstruire. Photo : La Presse canadienne / Frank Gunn

Les événements météo violents sont appelés à être de plus en plus fréquents et le gouvernement estime que d'ici 2030, les catastrophes naturelles entraîneront des pertes qui s'élèveront à 15,4 milliards de dollars chaque année.

Les inondations figurent parmi les événements extrêmes les plus coûteux : elles représentent des pertes de 2,9 milliards par année, et ce, uniquement pour les dommages causés aux résidences.

Nouvelles normes de construction

Pour limiter les dommages et pour réduire la facture, de nouvelles normes de construction seront mises en œuvre. Un guide pour rendre les nouveaux bâtiments plus résistants aux inondations et aux feux de forêt sera élaboré. Cette seule mesure permettra de réaliser des économies de l'ordre de 4,7 milliards par année, selon le gouvernement.

Ottawa espère aussi que la moitié des Canadiens vont adopter des mesures pour adapter leur résidence aux risques liés aux changements climatiques d'ici 2025.

La recharge de plage, considérée comme un projet phare d'adaptabilité climatique, n'a pas pu empêcher la montée des eaux, car le site historique de La Grave est aussi bordé par la mer de l'autre côté. Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Enfin, d'ici trois ans, le gouvernement vise à verser, dans 65 % des cas, un financement supplémentaire aux provinces qui réclament de l'aide à la suite d'une catastrophe naturelle, le tout pour mettre en œuvre des mesures de préparation, d'intervention et de rétablissement pour faire face aux catastrophes futures.

Discussions avec les provinces

En tout, le gouvernement fédéral propose 84 mesures pour améliorer la résilience du Canada par rapport aux changements climatiques.

Le ministre fédéral de l'Environnement, Steven Guilbeault, a mené des consultations dans tout le pays pour établir sa stratégie de résilience face aux changements climatiques, mais le document dévoilé jeudi n'est pas tout à fait au point.

Ainsi, les provinces, les municipalités et les organisations autochtones n'ont pas encore donné leur accord final. Les discussions vont se poursuivre au cours des trois prochains mois pour s'assurer que la stratégie fédérale réponde aux besoins de tous.