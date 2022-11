Saskatoon accueille 200 réfugiés ukrainiens

Les nouveaux arrivants ont été accueillis par les deux secrétaires législatifs de la province, responsables de l’immigration et des relations entre la Saskatchewan et l’Ukraine.

Le gouvernement de la Saskatchewan travaille en collaboration avec des organismes et des partenaires communautaires pour accueillir plus de 200 Ukrainiens supplémentaires à Saskatoon , déclare Terry Dennis, député de Canora-Pelly et secrétaire législatif responsable des relations Saskatchewan-Ukraine.

Grâce aux efforts coordonnés entre le gouvernement de la Saskatchewan, Solidaire et Open Arms, la Saskatchewan accueille désormais environ 3 000 Ukrainiens déplacés. Nous continuerons à soutenir l'Ukraine et son peuple aussi longtemps que nécessaire , ajoute-t-il.

Les nouveaux arrivants vont bénéficier d'un hébergement temporaire à Saskatoon afin de leur permettre d'accéder aux principaux soutiens et informations liés à la vie en Saskatchewan, selon un communiqué publié par le gouvernement provincial.

Ainsi, deux guichets ont été organisés pour les nouveaux arrivants pour leur garantir un accès facile aux principaux programmes et services tels que la carte de santé de la Saskatchewan, les services bancaires et financiers, le logement, l'emploi et le permis de conduire.

Le maire de Saskatoon, Charlie Clarke, qui était au rendez-vous pour accueillir les nouveaux réfugiés, se réjouit de cet événement.

« Je sais qu’il y a de nombreuses personnes dans notre communauté qui sont prêtes à les accueillir. Je crois que c’est un bon choix que l'avion atterrisse dans notre communauté. » — Une citation de Charlie Clarke, maire de Saskatoon

Selon le pilote et propriétaire de l’avion nolisé, Enrique Pineyro, les nouveaux réfugiés ukrainiens sont détendus, mais ils sont exténués.

Les nouveaux réfugiés ukrainiens sont détendus, mais ils sont exténués, indique le pilote et propriétaire de l’avion nolisé, Enrique Pineyro. Photo : Radio-Canada / Geneviève Patterson

Les gens quittent massivement l’Ukraine. Ce qui est mauvais c’est que tout ceci a l’air normal , se désole-t-il.

Avec les informations de Geneviève Patterson