De plus en plus de projets de recherche au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Le nombre de projets de recherche en cours au Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a bondi de 75 % au cours des cinq dernières années.

Le CISSS participe actuellement à 157 projets de recherche, dont 14 sont liés à la COVID-19. Une trentaine d'essais thérapeutiques sont d’ailleurs en cours.

Dans les cinq dernières années, on a mis beaucoup d’énergie pour structurer la recherche. On est passé de 80 projets de recherche à maintenant près de 160 projets en cours , raconte Alexandra Dubé-Loubert, adjointe au directeur, volet recherche au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Alexandra Dubé-Loubert, adjointe au directeur, volet recherche au CISSS du Bas-Saint-Laurent Photo : Radio-Canada

La moitié de ces projets touchent plus d'une MRC au Bas-Saint-Laurent. Ils portent sur des traitements en oncologie, en rhumatologie, en cardiologie ou sur la gériatrie, sur l'organisation des services.

Les régions et leurs particularités

Selon Alexandra Dubé-Loubert, la recherche en santé est essentielle pour comprendre les particularités des régions.

Ce n’est pas comme à Montréal, ce n'est pas comme à Québec. Avoir vraiment des interactions très étroites entre les chercheurs et les équipes des différentes directions nous permet d'avoir un regard beaucoup plus clair sur ce qu'on fait ici. Comment est notre population? Quels sont ses besoins et comment ajuste-t-on nos services? Puis, des fois, la recherche est un levier pour développer des offres de services , explique-t-elle.

Certaines recherches sont menées en partenariat avec des chercheurs de l'extérieur de la région et des entreprises pharmaceutiques.

Le virage qu’on est train d’opérer ici, c’est de la recherche qui est co-construite avec le CISSS . On travaille avec les chercheurs pour concevoir des projets qui vont soutenir l’offre de service en région, qui vont nous permettre de répondre à des besoins spécifiques à notre région, et ça nous permet de mieux connaître notre population pour ajuster nos services , indique Alexandra Dubé-Loubert.

« La recherche est partout au CISSS du Bas-Saint-Laurent. » — Une citation de Alexandra Dubé-Loubert, adjointe au directeur, volet recherche, au CISSS du Bas-Saint-Laurent

Selon la rhumatologue et directrice médicale de la recherche au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Fortin, le fait de participer à ces études permet à des patients de la région et même de la Gaspésie d'avoir accès à certains nouveaux traitements.

La rhumatologue et directrice médicale de la recherche au CISSS du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Fortin. Photo : Radio-Canada

Ça permet aux gens de la région d'avoir accès à des traitements innovateurs qui, souvent, sont disponibles 5 ans après, le temps de faire la recherche. Par exemple, pour les gens qui font des maladies comme le lupus, il n'y a pas beaucoup de traitements qui sont disponibles. Donc, ce sont des gens qui ont vraiment besoin de ces traitements , explique-t-elle.

Le volet recherche est appelé à se développer davantage dans les prochaines années au CISSS du Bas-Saint-Laurent, en parallèle avec la nouvelle mission universitaire de l'hôpital régional de Rimouski.

Avec les informations de Marie-Christine Rioux