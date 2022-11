Même sans marquer, Jonathan David fait rêver à la Coupe du monde

Des millions de personnes au Canada rêvaient d’une victoire du pays contre la Belgique en ouverture de sa première Coupe du monde en 36 ans. Les étudiants de l’école secondaire publique Louis-Riel (ÉSPLR) à Ottawa, eux, espéraient une victoire… et un but de Jonathan David, formé chez eux.

La vedette de la sélection nationale n’a pas trouvé le fond du filet dans une défaite de 1-0 contre les Diables rouges, mais elle ne fait pas moins rêver les jeunes de son alma mater. Près de 250 élèves du programme soccer-études ont suivi le match sur écran géant au dôme de l’école.

C’est parfait! C’est super de voir qu’il est venu à la même équipe et qu’il s’est entraîné sur le même terrain que nous. On est tellement fiers , a mentionné Raphaël Mainville.

Près de 250 élèves de l'école secondaire Louis-Riel ont regardé le match du Canada et de Jonathan David. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Les jeunes élèves ont vécu chaque seconde de la rencontre avec émotions. Chaque tir raté, chaque coup, chaque occasion canadienne ont été célébrés avec des applaudissements, ou des cris, question de faire sortir le stress.

J’étais assez silencieux, j’ai bien contrôlé mes nerfs. C’était un bon match de foot, il y avait beaucoup d’action. C’est dommage que le Canada ait accordé un but en fin de première demie , a lancé Joé Fournier, enseignant et responsable du programme soccer-études.

L'enseignant et entraîneur Joé Fournier (à gauche) regarde le match du Canada avec attention en compagnie de ses élèves. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

« Il n’y a pas plus grande fierté que de voir nos élèves réussir. Il ne peut pas y avoir plus grand que ça. Les jeunes s'entraînent pour atteindre le plus haut niveau et Jonathan l’a fait. » — Une citation de Joé Fournier, enseignant et entraîneur de soccer

Les succès de David et du Canada continuent d’inspirer les jeunes. Les élèves de l’ÉSPLR sont convaincus qu’il y a plusieurs futures vedettes autour d’eux.

Jonathan c’est une idole, une personne que je regarde toujours jouer. Il est une inspiration et j’espère un jour faire comme lui, être joueur professionnel. Ça nous motive chaque jour , a mentionné Daniel Tshilenje.

Il représente notre école, je suis très fier de voir ce match et très heureux pour lui. Il a failli marquer, j’aurais été tellement content , a souligné Nathan Legeret. Malheureusement ils n’ont pas marqué, mais le Canada a bien joué!

Les élèves du programme soccer-études de l'école Louis-Riel ont regardé le match du Canada avec une grande concentration. Photo : Radio-Canada / Jonathan Jobin

Bien sûr il y a la défaite, mais la façon de perdre du Canada face à la Belgique inspire quand même confiance. Le pays n’a pas été déclassé, comme l’a été le Costa Rica dans une défaite de 7-0, il a même dominé aux tirs au but et aux occasions de marquer. N’eut été du brio du gardien Thibault Courtois, les Canadiens pourraient avoir un, ou même trois points en banque déjà.

L'arrêt de Courtois sur le tir de pénalité d'Alphonso Davies. Photo : Getty Images / Julian Finney

C’est très motivant. C’est impressionnant et ça nous donne le goût de nous entraîner. Avec les ressources qu’on a ici, on peut aller loin. C’est vraiment le fun , a pour sa part analysé Anouk Michel-Germain. Ça fait 36 ans qu'ils n'y étaient pas allés et finalement les gars se qualifient après avoir vu les femmes remporter une médaille d’or, c’est super.

Le Canada a d'ailleurs gagné beaucoup de respect dans les dernières heures. Les Belges ont appris de quel bois se chauffe le pays. C'est une très bonne équipe, nous sommes chanceux d'avoir remporté ce match , a dit Michy Batshuayi, l'unique marqueur de la rencontre.

Michy Batshuayi déjoue le gardien Mila Borjan pour le seul but du match entre la Belgique et le Canada. Photo : Getty Images / AFP / Jewel Samad

Je suis juste fier de voir mon pays dans la plus grande compétition au monde. Ça nous donne la confiance d’arriver là un jour , a souligné Benjamin Seleger, confiant de voir le Canada triomphé contre la Croatie ou encore le Maroc dans les deux matchs encore au programme.

La réponse dimanche, 11h, alors que le Canada, et Jonathan David, feront face à la Croatie et Luka Modric.