La C.-B. repousse sa décision sur le projet de gaz naturel liquéfié Tilbury

Le gouvernement de la Colombie-Britannique dit avoir besoin de plus de temps avant de se prononcer sur la construction d’une jetée maritime liée à un projet d'expansion de gaz naturel liquéfié (GNL) de FortisBC sur l’île Tilbury, à Delta.

Le ministre de l’Environnement et de la Stratégie sur le changement climatique, George Heyman, a annoncé, mercredi, qu'il ne rendra pas sa décision comme prévu le 25 novembre : Il n'est pas rare que les ministres prolongent les délais.

« Parce que j'ai été absent pendant deux semaines en Égypte, je m'attends à ce que le ministre Fleming et moi [...] nous nous mettions d'accord pour prolonger ce délai afin que nous puissions avoir une discussion complète sur toutes les questions. » — Une citation de George Heyman, ministre de l'Environnement et de la Stratégie sur le changement climatique

L'installation de GNL sur l'île Tilbury existe depuis 1971. Cette photo est celle du dossier descriptif de la phase 2 du projet d'expansion de Tilbury LNG présenté en janvier 2022. Photo : FortisBC

Une expansion à différents volets

FortisBC, qui est le promoteur du projet Tilbury LNG , souhaite agrandir son installation de GNL existante sur l'île Tilbury. La société a introduit plusieurs rapports qui attendent une évaluation environnementale et c’est sur celui de la jetée maritime que le gouvernement doit se prononcer.

Ce volet concerne l'augmentation de capacité de stockage de GNL de l'installation jusqu'à 142 400 mètres cubes. Pour ce faire, la société propose de construire un réservoir de stockage et de production de GNL , mais également des installations de liquéfaction supplémentaires.

Cette expansion permettrait d'accroître de 50 % sa capacité de production actuelle de gaz naturel liquéfié.

Le 12 août, le gestionnaire du projet, Andrew Hamilton, déclarait à CBC que l’utilisation du GNL dans le secteur maritime réduira les émissions de carbone de 27 % par rapport au diesel marin qui alimente les soutes. Cela s'ajoute aux autres contaminants atmosphériques qui ne seront pas émis par la combustion propre du GNL , contrairement au diesel ou au mazout .

Le groupe Wilderness Committee a lancé un appel de protestation contre le projet de FortisBC sur l'île Tilbury à Delta. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

Opposition au projet

Les défenseurs de l’environnement ne l’entendent pas de la même oreille.

Lundi, ils s’étaient donné rendez-vous devant le bureau du ministre provincial de l’Environnement qui doit remettre sa décision prochainement sur ce projet.

Le responsable de la campagne Climat auprès de Wilderness Committee, Peter McCartney, estime que les 2000 puits de fracturation dans le nord-est de la Colombie-Britannique que nécessiterait cette seule installation pour fournir tout ce gaz ainsi que toute la pollution climatique qu'ils créent auraient une empreinte carbone similaire à celle de la ville de Vancouver .

Le rassemblement d'aujourd'hui marque la fin d'un processus d'examen pour Tilbury LNG et nous voulons que les gens continuent à se renseigner sur ce projet et à manifester , a déclaré Peter McCartney. Il y a un autre processus d'examen en cours pour ce qu’il s’agit de la portion sur terre de ce projet.

Les opposants au projet Tilbury estiment que le gaz naturel liquéfié n'est pas une énergie propre. Photo : Radio-Canada / Noémie Moukanda

« Les gens sont invités à prendre les transports en commun, à composter [...] pour réduire notre pollution climatique. Malheureusement, un nouveau terminal GNL peut anéantir une grande partie du bon travail que font les Britanno-Colombiens. » — Une citation de Peter McCartney, responsable de la campagne Climat, Wilderness Committee

En réponse aux opposants qui l’ont interpellé, George Heyman répond : c'est un projet qui a été examiné sur une période de plusieurs années par le Bureau des évaluations environnementales [de la Colombie-Britannique] .

Le ministre de l'Environnement de la Colombie-Britannique, George Heyman Photo : Radio-Canada / Michael McArthur/CBC

« Mon travail consiste à s'assurer qu'il y a une équité administrative au processus de prise de décision. » — Une citation de George Heyman

Des impacts massifs sur l’environnement

La directrice de Georgia Strait Alliance, Christianne Wilhelmson, souligne que ce projet est en opposition avec les objectifs que nous voulons atteindre en matière de changement climatique . Pour elle, il va de soi que le gouvernement ne doit pas approuver ce projet .

« Quand vous avez un tel projet qui est approuvé, vous verrez une augmentation de pétroliers dans la mer des Salish et notamment dans le fleuve Fraser. » — Une citation de Christianne Wilhelmson, directrice, Georgia Strait Alliance

Les différents défenseurs de l’environnement soulignent l’importance du fleuve Fraser pour le saumon du Pacifique. Par ailleurs, ils tirent la sonnette d’alarme en ce qui concerne les épaulards de la mer des Salish.

C’est un fleuve dont les gouvernements, provincial et fédéral, nous ont dit 'c’est fragile, il faut le protéger' et ici on a un projet qui va mettre le fleuve en péril, regrette Christianne Wilhelmson.