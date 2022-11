Vaches en cavale : des cowboys à la rescousse

Depuis le mois de mai, un vingtaine de vaches se sont échappées d’une ferme de Saint-Barnabé-Nord en Mauricie. Le troupeau a trouvé refuge dans une forêt de Saint-Sévère, la municipalité voisine, où il cause des tracas aux résidents et représente même un danger pour les automobilistes.

Au printemps dernier, les vaches ont pris la clef des champs lorsque des intempéries ont brisé leur enclos. Depuis, impossible de les ramener au bercail. Elles se sont abritées dans une forêt dense et difficilement praticable. Elles y passent leurs journées. La nuit, elles s’alimentent dans les champs de maïs et de soya qui bordent la forêt, nuisant ainsi aux agriculteurs.

Le maire de Saint-Sévère, Jean-Yves St-Arnaud, explique qu’il ne pouvait pas intervenir tant et aussi longtemps qu’il restait sur les terres de privés, des gens, des agriculteurs. Lorsque ces bêtes ont commencé à sortir sur la rue, elles mettaient en danger nos citoyens.

Cowboys appelés en renfort

La municipalité de Saint-Sévère a fait appel à tous les organismes imaginables, susceptibles d’intervenir pour ramener les bêtes à leur propriétaire. Chaque fois, elle a essuyé des refus. Le MAPAQ ne peut rien faire d’autre que d’émettre des constats d’infractions, le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs est impuissant puisqu’il s’agit d’un troupeau d’élevage, la SPA dit que ce ne sont pas des animaux domestiques, la Sûreté du Québec ne peut intervenir puisque le troupeau ne représente pas un danger pour la population. Devant le constat, les élus ont fait appel aux cowboys de Saint-Tite. Selon le directeur des rodéos du Festival Western Sylvain Bourgeois, il n’est pas rare qu’on fasse appel à leurs services pour récupérer des vaches. Mais, c’est plutôt inusité pour un troupeau complet. Huit cowboys se sont rassemblés pour tenter de les récupérer, mais les vaches ont réussi à les déjouer.

On est descendu une "gang" de chums avec les chevaux et les remorques. On a réussi à regrouper le troupeau de vaches, environ une vingtaine de vaches. Par contre, le maïs n’avait pas été battu encore. Elles sont arrivées dans un grand champ de maïs qui devait avoir 3 km de long, par 1,5 km de large. On les a échappées.

Jeunes et libres

Le troupeau est composé de jeunes vaches qui n’ont pas tant connu la domestication.

Yves Lamy, vice-président des Producteurs de lait de la Mauricie, ne se surprend pas du comportement des vaches qui se trouvent bien en troupeau, en liberté. Ce sont des vaches d’élevage qui n’avaient jamais eu de veau. Elles étaient en gestation et doivent mettre bas justement à ce temps-ci de l’année. Elles ont commencé à mettre bas un peu partout. Elles sont moins apprivoisées qu’une vache laitière qu’on traite tous les jours. Elles sont plus aptes à redevenir sauvages.

La saison hivernale devrait être propice pour inciter les vaches à retourner au bercail. Les Producteurs laitiers estiment qu’elles auront faim et qu’il sera plus facile pour le propriétaire de les appâter avec de la nourriture. De leur côté, les cowboys font savoir qu’ils sont disponibles pour tenter une nouvelle approche.

Avec les informations d'Amélie Desmarais