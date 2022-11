Allégations d’isolement forcé et d’immobilisation d’enfants dans une école de Whitehorse

La première chose que Meghan Woods a entendue lorsqu’elle est entrée dans l’école pour aller chercher son fils au début de l’année 2020, après que l’école l’ait appelée une énième fois pour lui dire que son fils était fâché, ce sont les cris de son enfant.

J’ai presque défoncé la porte, raconte-t-elle. Mon fils était assis sous un bureau au fond de la pièce et il pleurait.

Ce n’est que cette année que la mère de famille a appris qu’il ne s’agissait pas d’un cas isolé.

Plusieurs enquêtes se succèdent

En novembre 2021, la Gendarmerie royale du Canada (GRC), en collaboration avec les Services à la famille et à l’enfance du Yukon, a lancé une enquête sur des allégations d’isolement et de mise en immobilisation à l’École Jack Hulland.

Le ministère de l’Éducation a également ordonné une enquête interne peu de temps après.

Dans un résumé des conclusions provisoires publié au mois de mai, le ministère confirme qu’avant 2020, le personnel utilisait régulièrement l’isolement et l’immobilisation — soit lorsqu’une personne utilise son corps pour en immobiliser une autre — pour des problèmes de non-respect des consignes comme lorsqu’un enfant refuse de retirer un capuchon.

De son côté, le Bureau du défenseur de l’enfance et de la jeunesse du Yukon a lancé un examen parallèle sur la manière dont le gouvernement se charge de la situation et soutient les enfants touchés par ces mesures.

Pour le moment, ces enquêtes et ces révisions se poursuivent sans qu’aucune accusation n’ait été portée.

CBC a envoyé plusieurs demandes d’entrevues au ministre de l’Éducation ou à un porte-parole, puis a demandé au ministère de répondre à une liste détaillée d’allégations. Une porte-parole du ministère, Clarissa Wall, a décliné tout commentaire sur les détails de l’affaire.

L'École primaire Jack Hulland est située dans le quartier de Porter Creek à Whitehorse. Elle accueille des élèves de la maternelle à la 7e année. Photo : Kiyoshi Maguire/CBC

Ces questions sont graves et notre priorité dans toute cette affaire est de soutenir les élèves, les familles et le personnel , explique-t-elle dans un courriel.

La GRC du Yukon a également décliné la demande d’entrevue de CBC, mais dans un communiqué publié au mois d’octobre, elle indiquait être à la recherche de parents et de membres du personnel désireux de témoigner.

Une demande en recours collectif regroupant plusieurs parents et tuteurs a d’ailleurs été déposée à la Cour suprême du Yukon, au début du mois de novembre, au nom d’élèves qui auraient été isolés de manière abusive.

Des témoignages troublants de parents

CBC News a passé des mois à parler avec des parents qui, comme Meghan Wood, dépeignent un portrait troublant du traitement réservé à leur enfant à l’École Jack Hulland dans des faits allégués s’étendant approximativement de 2015 à 2020.

Dans des entrevues séparées, des parents affirment que des élèves aussi jeunes que 4 et 5 ans ont été immobilisés et que les enfants en crise étaient placés en isolement parfois pendant plusieurs heures.

Des élèves aussi jeunes que 4 et 5 ans pouvaient être maintenus physiquement et traînés par le bras, selon les témoignages de parents. Photo : Kiyoshi Maguire/CBC

Certains parents soulignent n’avoir appris l’étendue des faits allégués concernant le traitement des enfants que lors des entrevues menées par la GRC au début de l’année.

Amy, qui a demandé l’usage d’un pseudonyme pour protéger son identité et celle de son fils, a transféré ce dernier à l’École Jack Hulland après avoir entendu qu’il s’agissait d’un environnement excellent pour les enfants qui ont besoin d’un peu plus d’aide , ce qui était le cas de son fils qui a reçu le diagnostic d’un trouble déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH).

Mais un soir, après l’avoir bordé, son fils lui raconte être enfermé régulièrement comme un animal en cage , dit-elle.

« Je croyais qu’il imaginait certaines choses, qu’il exagérait sur ce qui pouvait se passer. » — Une citation de Amy, mère d'un enfant ayant fréquenté l'École primaire Jack Hulland

Après quoi, son fils n’a plus jamais mentionné d’incident similaire, mais Amy a commencé à recevoir des appels de l’école lui disant que son fils tentait de se sauver de l’école.

Lorsque, à la suite des entrevues avec la GRC , Amy a demandé à son fils pourquoi il ne lui a jamais raconté tout ce qui se passait à l’école, celui-ci lui a répondu ne pas avoir voulu se mettre dans le pétrin, mais surtout qu’il ne croyait pas que sa mère pouvait le protéger.

C’est comme si je l’avais envoyé en pâture aux loups , dit-elle en indiquant s’être sentie horrible en entendant sa réponse.

Les parents qui ont témoigné indiquent avoir été rarement et parfois même jamais été mis au courant que leurs enfants avaient été mis en isolement et aucune documentation présentée ne correspondait au nombre d’incidents décrits par les enfants à la GRC .

La méthode Jack Hulland

Suzanne Lalonde a travaillé à l’École primaire Jack Hulland entre 2003 et 2018 comme conseillère scolaire et comme enseignante à l’occasion. Le recours à l’isolement et à l’immobilisation n’était pas monnaie courante lorsqu’elle a débuté, mais les choses ont commencé à changer à l’arrivée d’un nouveau directeur quelques années plus tard.

C’est à ce moment qu’il y a eu un changement d’approche pour revenir à la méthode Jack Hulland , selon Suzanne Lalonde, où les enfants doivent marcher dans les corridors en rang bien droit et rester assis à leur pupitre . Les interruptions n’étaient pas tolérées.

L’utilisation de l’immobilisation a en grande partie cessé en 2020, selon l’enquête interne du ministère de l’Éducation. Photo : Kiyoshi Maguire/CBC

L’immobilisation est graduellement devenue une manière de discipliner les enfants, souligne-t-elle. Une partie du personnel et elle-même étaient plutôt d’avis d’utiliser une approche non physique, mais ce n’était pas le cas de tous.

Les choses se sont accélérées autour de 2008 lorsque quatre cubicules ont été construits dans la salle d’étude. C’étaient des endroits calmes où les enfants pouvaient travailler, mais ils sont rapidement devenus des lieux pour isoler les enfants , illustre Suzanne Lalonde.

Puisque les portes des cubicules ne pouvaient être fermées à clef, certains enseignants s’asseyaient sur une chaise adossée à la porte pour en bloquer l’accès, soutient-elle.

« Certains enfants pouvaient s’y retrouver et juste crier en se jetant contre la porte en hurlant "laissez-moi sortir". » — Une citation de Suzanne Lalonde, ancienne conseillère scolaire à l'École Jack Hulland

L’utilisation de l’immobilisation pour discipliner les enfants à l’École Jack Hulland a en grande partie cessé en 2020, selon l’enquête interne du ministère de l’Éducation.

Les cubicules ont été démantelés au mois de juin 2021.

D’après les informations de Jackie Hong et Julia Pagel