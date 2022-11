Une maladie rare touche les cervidés sauvages de la province

Babesia odocoilei est un parasite microscopique qui infecte le plus généralement le sang du cerf de Virginie, mais il peut aussi se manifester chez d'autres cervidés.

Les échantillons ont été envoyés au laboratoire Prairie Diagnostic Services à Saskatoon, où des tests moléculaires ont été confirmés qu'il s'agissait de Babesia odocoilei.

L’origine de cette maladie n’est pas encore claire. Cependant, d’après des études, les chercheurs supposent qu’une tique est venue par le biais d’un oiseau migrateur du sud, car elle ne peut pas se reproduire au Canada, en raison de la température hivernale.

Le virus est surtout présent dans les régions chaudes et méridionales des États-Unis, selon des experts.

Il n'y avait aucun cas connu au Canada avant 2012.

Selon la chercheuse en maladies de l'Université de la Saskatchewan, Jamie Rothenburger, les cas de ce parasite sont rares, mais il faut rester vigilant.

Vous devez faire attention au contact avec le sang. Il faut se protéger en portant des gants si possible, en nettoyant ses mains et son équipement à l'eau salée. Surtout si vous avez une condition immunitaire ou si vous avez des coupures sur vos mains , affirme la chercheuse.

De son côté, le spécialiste provincial de la santé de la faune, Iga Stasiak, estime que la situation n’est pas encore alarmante.

Je ne pense pas que le public devrait s'inquiéter pour l'instant. L'espèce de Babesia qui a été détectée est une espèce qui touche les membres de la famille des cerfs. Il sera donc très rare d'avoir une infection chez l'homme , déclare le spécialiste provincial de la santé de la faune, Iga Stasiak.

Le professeur de chasse, Todd Smith, indique qu'il y a des moyens de savoir si un animal est malade.

Si l’animal est abattu, et qu’il n’y a pas de signe physiologique externe ou quand on ouvre l'animal, parfois on va apercevoir des parasites intestinaux . À ce moment-là, il y a des décisions à prendre. Qu’est-ce qu’on peut faire légalement ? , explique le professeur de la chasse, Todd Smith.

Le Conseil économique et coopératif de la Saskatchewan (CECS) explique que la chasse et la pêche sont importantes pour l'industrie touristique de la province.

De cette manière, un cas d’épidémie des animaux sauvages en Saskatchewan pourrait avoir des conséquences sur l’économie de la province, selon le CECS .

