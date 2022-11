Un projet pilote dans huit écoles de la région qui offre de l’aide en classe

C’est notamment le cas de l’École primaire Maria située dans le secteur de Saint-Coeur-de-Marie à Alma. À l’occasion de quelques périodes par semaine, une professionnelle vient soutenir l'enseignante Bianka Noël en classe.

C'est vraiment une aide très précieuse. Ça nous permet d'aider vraiment les élèves en plus d'avoir une personne supplémentaire qui vient aussi en aide aux élèves. C'est toujours les élèves qui sont gagnants , explique l’enseignante.

Dans sa classe, c'est l'éducatrice en service de garde Catherine Tremblay qui l'accompagne.

Je me sens vraiment impliquée dans l'équipe, beaucoup plus qu'avant quand j'étais seulement au service de garde. Ce sont des moments rapides où on ne voit pas tant que ça les enseignants. On ne participe pas tant à la vie de l'école parce qu'on est toujours en dehors des heures , indique l’éducatrice.

Cette enseignante profite d’un moment calme pour parfaire un concept avec un élève par l’entremise d’un jeu. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Pour la directrice de l’école, Cathy Gauthier, il s’agit d’une excellente façon de faire.

En plus, les éducatrices de service de garde qui travaillent dans les classes sentent que, de retour au service de garde, les élèves sont plus coopératifs parce que là, ils les voient dans la classe travailler avec l'enseignante , souligne-t-elle.

Une aide bénéfique

Avec les plus petits, les aides à la classe répondent aux questions, font des photocopies ou donnent un coup de main aux enfants pour s'habiller. Avec les plus grands, elles font de la lecture, corrigent, règlent des conflits entre les élèves et peuvent même offrir des séances pleine conscience.

Les sept autres écoles de la région qui participent au projet sont Bon Pasteur, Monseigneur-Victor, André-Gagnon, des Quatre-Vents, Notre-Dame-du-Rosaire, Saint-Jean-de-Bégin et Sainte-Bernadette.

L’éducatrice en service de garde Catherine Tremblay répond aux questions des élèves à l'École primaire Maria de Saint-Coeur-de-Marie. Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Le budget d'un peu plus de 100 000 $ spécifiquement consacré aux ressources humaines, a permis d'offrir une tâche temps plein à trois éducatrices en service de garde et une éducatrice en travail spécialisé.

Deux chercheurs évaluent actuellement les retombées académiques et sociales du projet auprès des jeunes et dans deux ans, si les conclusions sont positives, le ministère de l’Éducation pourrait le déployer dans d’autres établissements.

Rappelons que le projet pilote a été annoncé en mai dernier par le ministère de l'Éducation. Mis en place dès le mois de septembre, il s’échelonnera jusqu’en 2024.

D'après un reportage de Laurie Gobeil