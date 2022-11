Les Escoumins propose de magasiner à Chicoutimi pendant une campagne d’achat local

Le 7 décembre prochain, un autobus de la municipalité partira des Escoumins en direction du centre d’achats de Chicoutimi. Une vingtaine de résidents ont déjà réservé leur place. La Municipalité des Escoumins a pris cette initiative à la demande de citoyens à l’approche du temps des Fêtes.

Au même moment, la Société d’aide au développement des collectivités ( SADC ) et la MRC de la Haute-Côte-Nord souhaitent sensibiliser les résidents à l’achat local. La campagne se déroule du 10 novembre au 14 décembre.

L’agente aux communications pour la MRC Haute-Côte-Nord, Marylise Bouchard, à gauche et l’agente de développement à la SADC, Audrey Gagné, à droite. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Certains saluent l’initiative des Escoumins, d’autres croient qu’elle va à l’encontre de l’objectif de la campagne. Le maire, André Desrosiers, explique que le but est plutôt de briser l’isolement des personnes âgées. Si on a à refaire ce genre d’activité, on va mettre l’accent sur le fait que c’est pour briser l’isolement, pour améliorer la qualité de vie , explique André Desrosiers en entrevue téléphonique.

L’agente au développement à la SADC de la Haute-Côte-Nord, Audrey Gagné, estime que cette activité ne nuit pas à leur campagne.

Je crois que la Municipalité a fait cette initiative-là pour contrer l’isolement des personnes. Même sur le territoire de la Haute-Côte-Nord, il y a beaucoup de gens qui n’ont pas de voiture, donc ce sont des activités faites pour que les gens se regroupent , explique Audrey Gagné.

L’agente aux communications pour la MRC de la Haute-Côte-Nord, Marylise Bouchard, soutient que la Municipalité en fait assez pour l’économie locale. Si on prend les aînés, la population aînée, qui participe à ce genre d'événement, oui ça peut contrer l’isolement. Ça n’empêche en rien que la Municipalité s’engage dans l’achat local , pense Marylise Bouchard.

Soutenir les commerçants locaux

La propriétaire du magasin Jumage aux Escoumins, Jenny Tremblay, espère que les gens vont quand même encourager les commerçants locaux. Elle comprend tout de même que certains veulent faire une sortie dans un grand centre.

Jenny Tremblay estime qu'il y a de tout dans son magasin pour faire ses emplettes de Noël. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Il y a [mon magasin], les quincailleries, les pharmacies qui offrent de belles choses pour Noël. On a beaucoup de ressources. On veut que les clients restent avec nous, mais c’est correct aussi que [la Municipalité] ait fait ce programme-là , croit Jenny Tremblay.

« On veut que les clients restent avec nous, mais c’est correct aussi qu’ils aillent ailleurs, faire un tour. » — Une citation de Jenny Tremblay, propriétaire du magasin Jumage aux Escoumins

Les bureaux de la MRC de la Haute-Côte-Nord sont situés aux Escoumins. Photo : Radio-Canada / Camille Lacroix

Audrey Gagné croit que les consommateurs sont de plus en plus sensibilisés à l’achat local. Mais elle croit qu’il faut mettre les bouchées doubles pour concurrencer l’achat en ligne notamment.

Il y a toujours des gens qui vont aller à l’extérieur et il y a l’achat en ligne qui est assez fort. Mais en faisant ces bons d’achat qui sont échangeables uniquement chez les marchands participants et sans limite de temps, ça donne vraiment une chance de garder le plus d’argent possible dans la région , explique Audrey Gagné.