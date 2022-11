Un Saguenéen aide à briser les tabous sur la schizophrénie auprès de policiers

En octobre 2016, il a reçu un diagnostic de schizophrénie. Il voit et entend des choses que personne d'autre ne perçoit.

Au pire de ma condition, on était moi plus 14, confie-t-il. C'était une cacophonie infernale. Certains voulaient m'aider, certains voulaient me saboter, j'aime encore aujourd'hui les dessiner puisque ça m'aide à extérioriser, ça m'aide à montrer aux gens : "Voici ce que je vois, voici ce que j'entends."

Maxime Morency dessine pour exprimer ce qu'il voit. Photo : Avec l'autorisation de Maxime Morency.

Maxime Morency a aussi vécu des périodes de paranoïa et de pertes de contact avec la réalité. Mais aujourd'hui, épaulé par ses proches et soigné par des médicaments, sa vie est équilibrée.

« J'aime me considérer comme la personne instable, la plus stable que ma famille connaisse » — Une citation de Maxime Morency

Le jeune homme de 25 ans veut désormais expliquer ce qu'il vit et surtout éclairer sur la schizophrénie. Il a été contacté par l’intervenant en santé mentale Farid Bekal qui avait repéré sur Internet un reportage le concernant fait par des étudiants. Juste à écouter cette vidéo, je voulais le rencontrer. C’était extraordinaire la manière dont il expliquait la schizophrénie. [...] C’est très important d’avoir des personnes comme Maxime qui viennent expliquer ce qu’ils vivent, raconte Farid Bekal. Il le fait pour lui, mais en même temps il démystifie la schizophrénie.

Le programme Immersion plonge les patrouilleurs ou encore les professeurs en techniques policières directement dans le milieu pour être mieux outillés lors d'interventions reliées à de la détresse psychologique. Maxime Morency a donné deux conférences et à chaque fois, il a eu des dizaines de questions de la part des participants.

Maxime Morency anime une conférence à Longueuil pour la deuxième fois, en octobre. Photo : Avec l'autorisation de Maxime Morency.

Je ne suis qu'une seule partie d'un gros programme mis en place par Longueuil pour éduquer les policiers au sujet des différentes maladies mentales et comment intervenir avec des personnes comme moi, en fait, mentionne-t-il. Une bonne question qu'on m'a demandé durant les deux conférences, c'est : "Quel est votre objectif à nous raconter tout ça aujourd'hui?" C'est vraiment d'aider les gens à voir la maladie d'une autre manière. Non je ne suis pas schizophrène, je suis atteint de la schizophrénie. Je suis Maxime Morency.

Changer les perceptions

Pour la sergente au Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), Stéphanie Jalbert, l'histoire et le ressenti de Maxime apportent un autre discernement. C'est un coup de cœur Maxime, dit-elle d'emblée. Souvent on avait une perception que si on avait un diagnostic de schizophrénie, c'était comme une condamnation à vie. C'est peut-être parce que nous à la police quand on intervient, c'est souvent en situation de crise. Et on se disait, quand tu as un diagnostic comme ça il n'y a rien à faire, tu ne peux pas fonctionner en société, pas avoir de travail ni aller à l'université. Puis finalement, la rencontre avec Maxime a tout changé.

Stéphanie Jalbert remarque surtout que prendre le temps peut faire toute une différence dans l'interaction.

Maintenant avec ce qu'il nous a raconté, ça change notre façon de voir. Si on a à intervenir avec une personne : "Ok cette personne-là, en plus de m'écouter, elle a peut-être plusieurs voix qui lui parlent". Ç'a un impact majeur sur une prochaine intervention!

Maxime Morency est justement déterminé à rompre les clichés .

Juste à montrer qu'une personne avec mes symptômes peut vivre une vie sensiblement normale. Je veux dire quand on me regarde dans la rue, j'imagine que personne ne doit se dire : "Lui, il a l'air schizophrène". Personne ne dit ça à mon travail ni à mon école ni personne dans mon entourage pour ceux qui ne le savent pas encore. Quoiqu'ils vont probablement le savoir avec cette entrevue-là , exprime-t-il en riant.

Le projet Immersion a été mis en place en 2019. Ce programme répond à un besoin d'être mieux formé à la santé mentale. Ce programme a été pensé de type immersif sur l'expérience, le vécu et la relation directe avec différents milieux. Au lieu d'écouter des théories, l'idée est de plonger les policiers dans une immersion du milieu pour mieux adapter leurs interventions , a alors ajouté la conseillère en relations et mobilisations des communautés au SPAL , Gabriela Coman, qui a également participé à la création du projet Immersion.