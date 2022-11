Un atelier de marionnettes pour les enfants au Théâtre Cercle Molière

L'artiste de théâtre et d’arts visuels Alison Palmer sera accompagnée de Fanny Lin dans l'animation de cet atelier, qui a pour objectif d’explorer le monde de la marionnette.

On va explorer la marionnette, les différentes sortes de marionnettes, pourquoi on l'utilise et on va explorer la création d'un personnage : quelle sorte de personnalité a ce personnage, quelle énergie dégage-t-il, comment marche-t-il, comment parle-t-il? , explique Alison Palmer, qui s'occupe également de la programmation scolaire au TCM .

Ce travail de réflexion sera suivi d'un travail de création avec la réalisation d’une marionnette par enfant.

On va créer ce personnage avec de nombreux matériaux à notre disposition […] on va avoir de la colle, de la peinture, beaucoup de matériaux recyclés et recyclables , précise Alison Palmer.

La troisième partie de l’atelier consistera à imaginer de petites histoires avec les personnages que les enfants auront créés durant l'atelier.

Selon Alison Palmer, la marionnette est un moyen de communication qui facilite le dialogue.

C'est un peu comme le masque, dit-elle, dans le sens que ça nous cache et que tout à coup, on entre dans le monde du jeu et on oublie qu'on a des spectateurs. On oublie qu'on est en train de parler devant les autres, on entre dans ce monde imaginaire et on donne vie à ces objets qui deviennent une extension de notre voix.

« Je trouve que c'est un excellent moyen avec les petits pour sortir de la gêne, sortir de la peur de parler devant les autres et juste laisser aller l'imagination. » — Une citation de Alison Palmer, artiste de théâtre et arts visuels

Les parents pourront accompagner leur enfant durant l’atelier ou le laisser entre les mains des artistes.

C'est un moment magique et si on peut faire partie de ce moment magique, je pense que c'est bien pour les parents , s’enthousiasme Alison Palmer.

Cet atelier s’inscrit dans le cadre d’une série de quatre organisée cet automne pour des adultes et des enfants, en attendant l'ouverture de l’École du Théâtre en janvier.

Les places sont limitées et peuvent être réservées directement sur le site Internet  (Nouvelle fenêtre) du Cercle Molière.