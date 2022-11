Les mesures d’aide contre l’inflation annoncées en Alberta seront-elles efficaces?

Le gouvernement albertain confirme par ailleurs que les chèques de 600 $ commenceront à être distribués en janvier et que les détails seront connus lorsqu’il déposera un projet de loi à ce sujet, en décembre.

Les mesures proposées mardi sont somme toute ce à quoi on aurait pu s’attendre , estime l’économiste en chef à Alberta Central, Charles St-Arnaud.

Il croit que l’aide de 600 $ par enfant et par aîné de 65 ans et plus sera la mesure qui aura le plus d’impact, car ce sont les familles qui ont le plus été touchées par l'inflation. Il croit toutefois que d’établir à 180 000 $ par année le revenu pour le ménage admissible pour pouvoir obtenir cette aide directe est généreux.

Le professeur d’économie de l’Université de Calgary Trevor Tombe note que 80 % des familles avec enfant gagnent moins de 180 000 $. Il estime qu’en moyenne, cette aide compensera entièrement les dépenses supplémentaires causées par l’inflation pour une famille ayant deux à trois enfants .

Les deux économistes ne croient pas que ces mesures accéléreront l’inflation, même en injectant 2,4 milliards de dollars dans l’économie, car elles répondent à un besoin réel. La province a un surplus projeté de 13 milliards, alors ce sont certainement des mesures abordables somme toute. Elles sont ciblées et limitées dans le temps , affirme Trevor Tombe.

Je ne crois pas que cela soulève des inquiétudes financières ou fiscales pour le gouvernement, bien que cette annonce ait un impact significatif pour les individus admissibles , ajoute-t-il.

Des oubliés mécontents

Les adultes sans enfant, même ceux à faibles revenus, ne recevront pas d'aide directe. Les étudiants, par exemple, se sentent laissés pour compte dans cette annonce.

Les étudiants de l’Université de Calgary ont fait face à une hausse d’au moins 25 % des frais de scolarité. Ils ont été exclus des programmes d’emploi provinciaux, vu les intérêts sur leurs prêts étudiants augmenter et le crédit d’impôt pour les frais de scolarité éliminé , dénonce Nicole Schmidt, présidente du syndicat étudiant de l’Université de Calgary.

Tout cela a rendu la vie étudiante moins abordable. Maintenant, les étudiants sont abandonnés à leur sort alors qu’on traverse une crise de l’inflation , ajoute-t-elle.

La chef du Nouveau Parti démocratique albertain (NPD), Rachel Notley, qualifie les mesures présentées par Danielle Smith de mal pensées et d’utilisation inefficace de l’argent des contribuables .

« Dans les douze dernières heures, j’ai entendu tellement d’Albertains qui n’ont pas d’enfant, qui ne reçoivent pas d’aide sociale, qui ont deux emplois et tentent de mettre de la nourriture sur la table, il n’y a rien pour eux. » — Une citation de Rachel Notley, chef du Nouveau Parti démocratique de l'Alberta

Selon ses propres calculs, le NPD estime qu’environ deux millions de citoyens ne recevront pas d’aide directe du gouvernement. Mercredi, la province n’était pas en mesure de chiffrer le nombre de personnes qui recevront bel et bien cette aide.

Le NPD estime que les récipiendaires de l’allocation pour personnes lourdement handicapées auraient 3000 $ supplémentaires dans leurs poches si le gouvernement conservateur uni n’avait pas gelé ces prestations en 2019. Danielle Smith a promis de les réindexer.

En conférence de presse pour annoncer une aide de 20 millions de dollars aux banques alimentaires mercredi, le ministre de l’Abordabilité et des Services publics, Matt Jones, a affirmé que la vaste majorité des Albertains bénéficiera de l’aide du gouvernement d’une manière ou d’une autre, mais que les familles et les aînés ont besoin d’une aide supplémentaire.

Une aide plus large

La présidente albertaine de la Fédération canadienne des contribuables, Kris Sims, est ravie des mesures présentées, car elles touchent toute la société, comme la réindexation des paliers d’imposition et la suspension de la taxe sur les carburants.

Même les personnes qui ne peuvent pas conduire ou qui vivent au centre-ville ont besoin d’épicerie et de marchandises. Elles leur sont fort probablement livrées par un camion au diesel. Grâce à cette suspension de la taxe, ce camionneur économise 120 $ chaque fois qu’il fait le plein, alors j’espère que cela voudra dire des économies , explique Kris Sims.

Elle prévient toutefois que son organisation gardera les dépenses du gouvernement provincial à l’œil, pour s’assurer qu’il soit fiscalement prudent dans les années à venir. Nous ne pouvons pas rester sur ces montagnes russes pour toujours , affirme Kris Sims, faisant référence à l’impact extrêmement important des redevances pétrolières sur les revenus de l’État.

Nous devons mettre plus d’argent dans notre fonds d’urgence pour l’avenir. Nous voulons voir un plan à long terme en ce sens, pour que nous puissions garder les impôts bas et continuer d’aider les Albertains avec des prestations , continue-t-elle.

Le gouvernement albertain doit d’ailleurs procéder à une mise à jour budgétaire jeudi.