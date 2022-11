Crise du logement : les aînés sont encore plus à risque que les autres

Alors que les prix des loyers continuent à augmenter au pays et notamment à Toronto, les logements sont de moins en moins abordables pour les personnes à revenu fixe. Les personnes âgées sont celles qui en souffrent le plus avec de graves conséquences sur leur budget et même le risque de ne plus savoir où vivre.

Le dernier rapport du site d’annonces locatives rentals.ca ne montre pas d’éclaircie dans le marché au pays.

En octobre, les loyers au pays avaient augmenté de 11,8 % par rapport à la même période il y a un an.

En une année seulement, le coût de location moyen d'un appartement d'une chambre à Toronto à bondi de 23,7 %. La Ville Reine reste toujours la ville la plus chère au pays après Vancouver.

Si la nouvelle n’est bonne pour aucun locataire, elle est encore pire pour les personnes âgées selon plusieurs organismes qui militent pour des logements abordables.

Quand on pense aux locataires, on pense souvent aux jeunes qui sont encore aux études, à ceux qui économisent pour un dépôt pour l’achat d’une maison, mais plus de la moitié des locataires ont plus de 45 ans. Un quart sont des personnes de plus de 65 ans , explique l’économiste principal de Centre canadien de politiques alternatives, David MacDonald.

La question est d’ailleurs régulièrement sur la table à la Fédération des aînés et des retraités francophones de l’Ontario (FARFO).

Dans toutes nos rencontres avec les aînés, c’est un sujet qui revient , témoigne le directeur général, Michel Tremblay.

L’inquiétude réside surtout sur le fait qu’en cas de rénoviction ou de hausse du loyer, les aînés ont peu sinon pas d’autres options.

Ils ne travaillent plus. Ils n’ont pas de revenu autre que des pensions. On a vu des dames qui ont eu de grosses augmentations de loyer dans un édifice construit l’an dernier. Une a choisi de couper dans ses sorties et l’autre va déménager , raconte Michel Tremblay.

Faut-il toutefois avoir les moyens de déménager.

Quand on regarde le revenu médian pour les aînés à Toronto, il est à peine au-dessus de 31 000 $ par an. Ce qui veut dire qu’un loyer abordable, qui ne représente pas plus de 30 % de leur revenu, devrait être de 780 $ par mois. Les loyers pour un appartement à une chambre sont trois fois plus élevés , remarque Bahar Shadpour, directrice des politiques et communications au Canadian Centre for Housing Rights.

Vivant de leur pension, qui n’est pas nécessairement indexée à l’inflation, leurs revenus se font vite insuffisants.

Quand tu as une maison, tu peux la vendre pour te faire un capital. Mais est-ce que tu veux que tout ce capital aille à ton loyer? , demande Michel Tremblay.

L’autre solution à laquelle beaucoup doivent alors se résigner est d’aller dans des résidences pour personnes âgées ou des centres de soins de longue durée. Ces options restent toutefois grandement coûteuses.

Les aînés sont alors forcés de faire des choix parfois cornéliens.

Quand les loyers augmentent, il y a des choix à faire. Est-ce que je paye ma nourriture, mes sorties? Souvent, la connexion Internet part en premier, et avec, les interactions sociales , se désole le directeur général de la FARFO .

Besoin d’une intervention gouvernementale

Selon ces acteurs, le marché locatif ne peut pas être régulé autrement que par une intervention politique.

Déjà avant la pandémie, les gens attendaient plus de cinq ans pour un logement subventionné. On n’en a pas construit davantage. On a besoin que notre gouvernement provincial développe des logements abordables. Il faut subventionner des groupes à but non lucratif , estime Bahar Shadpour.

« Les logements abordables ne peuvent être que le résultat d’une intervention du gouvernement en matière de contrôle des loyers et de construction de logements réservés. » — Une citation de David MacDonald, économiste principal au Centre canadien de politiques alternatives

Tous s’inquiètent des risques de déplacer les personnes âgées à un moment de leur vie où elles ont besoin d’un cadre de vie stable et rassurant.

Elles bénéficient de tout un réseau en vieillissant chez eux. Un réseau de soutien important qu’elles vont perdre en devant déménager. On a besoin d’avoir de nouveaux logements, mais dans des endroits utiles pour les personnes âgées. Près des services de soins, des transports , explique l’économiste principal de Centre canadien de politiques alternatives, David MacDonald.

D’autres comme la FARFO cherchent des solutions différentes. On va recevoir une subvention par la Fédération canadienne des aînés pour des projets de maisons partagées où chaque résident a une chambre et une salle de bain. Ils partagent le salon et la cuisine. On regarde aussi des modèles de logements intergénérationnels , détaille Michel Tremblay.

Toutefois, à l’heure actuelle, la hausse constante des loyers est loin de le rassurer.

C'est inquiétant, parce qu’on ne sait pas vers où on s’en va présentement.

Avec les informations de Mirna Djukic