Je regarde les chiffres de Statistique Canada sur les ventes au détail au pays depuis le début de l’année. Et, de mois en mois, je constate que les ventes dépassent les 60 milliards de dollars. Vous avez bien lu : 60 milliards de dollars, chaque mois, en moyenne, malgré l’inflation, malgré les craintes de récession et, permettez que je vienne ajouter, malgré la crise écologique.

Les ventes au détail ont baissé en septembre, rapportait Statistique Canada cette semaine, en recul de 0,5 %. Mais ces ventes totalisent pour les 30 jours de septembre pas moins de 61,14 milliards de dollars en données désaisonnalisées. Depuis juin, il y a une petite glissade des ventes au détail au Canada. Mais elles demeurent tout de même plus élevées que l’hiver dernier, où l’inflation était déjà à environ 5 %, juste avant le déclenchement de la guerre en Ukraine, qui a poussé l’inflation jusqu’à 8 %.

La solidité des ventes au détail s’explique, bien sûr, par la hausse des prix. Mais elle s’explique aussi par la capacité, pour une partie de la population, à maintenir un niveau de consommation habituel, sans même renoncer à certains choix. Si l’inflation frappe les ménages à revenus modestes, elle ne freine pas l’élan de celles et ceux qui ont pu épargner, qui ont conservé leur emploi et qui prévoient même voyager dans le temps des fêtes.

Récemment, à Zone économie, le patron d’une association d’agences de voyages nous disait d’ailleurs que la demande ne faiblissait absolument pas en vue de la période des fêtes, que les gens étaient même prêts à payer plus cher pour aller dans le Sud que par le passé.

Pourquoi? Parce que la pandémie a frappé fort et a privé les Canadiens de pouvoir fêter Noël comme ils le voulaient, dans la joie et le plaisir, avec parents et amis, depuis deux ans. De toute évidence, bien des gens ne veulent pas se voir confisquer leur temps des fêtes pour une troisième année de suite, que ce soit par la COVID ou par l’inflation.

Ensuite, il faut bien le dire : fondamentalement, rien, mais absolument rien n’est fait pour changer, modifier, réévaluer nos choix de consommation malgré l’urgence climatique de notre époque. Alors que la dernière conférence sur le climat, la COP27, s’est terminée sur un résultat sans grandes ambitions, une fois de plus, il n’y a rien dans l’espace public et surtout dans le discours politique qui nous appelle à faire d’autres choix de consommation, plus écologiques, moins destructeurs pour l’environnement.

Les dirigeants du monde lors de l'inauguration de la COP27 à Charm el-Cheikh, en Égypte Photo : Getty Images / Sean Gallup

Celles et ceux qui appellent à des choix courageux, nécessaires pour changer l’ordre des choses, ne sont pas vraiment entendus. Les gouvernements misent essentiellement sur la technologie pour affronter le défi climatique. Pas de nouvelles cibles de réduction, pas de décisions exigeantes, et des émissions de gaz à effet de serre qui continuent de monter, alors qu’elles devraient déjà être en chute libre pour espérer atteindre la cible de 2030 et limiter le réchauffement, déjà catastrophique, du climat à 1,5 degré Celsius.

Encore plus de dépenses cette année!

Alors, encore cette année, les prévisions de ventes pour le Vendredi fou – dont les publicités tapissent les journaux, résonnent à la télé et à la radio – sont exceptionnelles, tout comme les projections pour l’ensemble du temps des fêtes.

Ainsi, selon l’enquête annuelle du Conseil québécois du commerce de détail (CQCD), diffusée le 10 novembre dernier, à peine 35 % des Québécois prévoient moins dépenser cette année pour le temps des fêtes, ce qui est une hausse de seulement 5 points de pourcentage par rapport à l’année précédente.

Surtout, le montant prévu par personne en dépenses, dans les ménages qui ont prévu faire des achats pour le temps des fêtes, passe de 969 $ en 2021 à 1090 $ cette année. Les Québécois prévoient dépenser davantage pour les cadeaux et les vêtements, signe que les rassemblements seront plus nombreux cette année.

De plus, malgré une baisse de l’indice de confiance des consommateurs au cours de l’été, les intentions d’achat lors du Vendredi fou et du Cyberlundi sont plus élevées cette année qu’en 2019.

Après deux années de pandémie et malgré l’inflation donc, ce ne sont certainement pas les anxiétés climatiques qui vont venir ralentir la consommation. C’est très bien pour les détaillants, qui comptent sur cette période de l’année pour améliorer leur bilan financier. Mais encore faudrait-il, à tout le moins, se poser de vraies questions sur ce qu’on achète exactement. Si nous tenons tant à consommer, on achète quoi?

Si les Canadiens veulent encore dépenser 60 milliards chez les détaillants en décembre, que devraient-ils acheter pour réduire leur empreinte écologique? Et si les Québécois veulent dépenser davantage cette année, ils veulent acheter quoi, exactement?

C’est une tradition : Zone économie présente jeudi à 17 h 55 HE une édition spéciale consacrée à la consommation : Temps des fêtes : comment consommer sans se ruiner.

Mieux consommer?

Souhaitons-nous encore acheter des objets polluants fabriqués à l’autre bout de la planète, qui ont parcouru des milliers de kilomètres pour venir nous trouver et qui risquent de se retrouver à la poubelle dans la prochaine année?

Ou souhaitons-nous acheter le produit d’un artisan de notre village ou de notre région, qui se consomme bien, qui se recycle ou se redonne au besoin, qui fait vivre l’économie locale, qui transite sur un circuit court, et dont l’impact écologique est zéro?

Souhaitons-nous avoir cette conscience en dépensant nos 1090 $ cette année? Ou souhaitons-nous absolument avoir le dernier gadget d’Apple, le machin que seul Amazon est capable de nous livrer – dans ce ballet incessant de camions qui livrent mille et une choses toutes les minutes – le jeu, l’appareil, le vêtement, le truc rare et scintillant, mais polluant et générateur de carbone?

Il existe une foule d’entreprises québécoises idéales pour trouver les cadeaux parfaits à offrir à vos proches. Photo : Pixabay

Dans le sondage du Conseil québécois du commerce de détail, on apprend que 50 % des gens veulent acheter des produits fabriqués au Québec cette année, contre 57 % en 2021, une baisse importante.

Par ailleurs, le Baromètre de la consommation responsable, publié mercredi par l’Observatoire de la consommation responsable de l’ESG-UQAM, confirme une baisse de l’intérêt pour l’achat local. Se procurer des produits fabriqués au Québec est important pour soutenir l’économie pour 77 % des gens interrogés, un niveau en baisse par rapport à 2020 et 2021. Et consommer des produits fabriqués ici est considéré comme étant trop cher pour 63 % des gens, un taux en hausse de 9 points de pourcentage par rapport aux années précédentes.

Selon ce même Baromètre, le stress financier augmente rapidement alors que 73 % des gens affirment avoir cessé d’acheter certains produits dans les derniers mois en raison de l’inflation. Malgré tout, et c’est paradoxal, les ventes au détail au Québec demeurent stables, entre 13,5 et 14 milliards de dollars par mois, en données désaisonnalisées, depuis le début de l’année, selon Statistique Canada.

La poussée de l’inflation cette année touche une grande partie des ménages à revenus modestes, qui ne cherchent qu’à mieux vivre, à cesser de se priver sans cesse, et qui aimeraient aussi pouvoir accueillir convenablement des proches à Noël.

Mais, pour plusieurs – et j’entends très bien résonner leurs voix –, l’inflation est un empêcheur de tourner en rond, et il n’est pas vrai qu’après deux ans de pandémie, on va se priver cette année! Grand bien nous en fasse, alors, pourrait-on penser, alors que c’est bon pour l’économie, paraîtrait-il. Mais devons-nous le faire sans nous soucier de notre impact écologique?

Une récession qui pourrait calmer la consommation

Il est bien possible que ce soit la récession de 2023, celle que prévoient la plupart des économistes, qui vienne freiner la consommation.

Peut-être que l’année 2023 en amènera quelques-uns à revoir leurs priorités et leurs choix alors que les économistes anticipent une récession, qui pourrait faire grimper quelque peu le taux de chômage. Il est bien possible que le rappel à la réalité soit d'ailleurs difficile dans les prochains mois pour certains ménages.

La forte intervention de la banque centrale ralentit l’économie à plusieurs niveaux. Et elle pourrait avoir un plus grand effet encore dans les prochains mois sur la consommation, alors que les pertes d’emplois pourraient s’additionner.