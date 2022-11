Une autre baisse des cas confirmés de COVID-19 au Saguenay-Lac-Saint-Jean

Il s’agit encore une fois du plus petit nombre depuis le 14 juin, Rappelons que depuis plusieurs mois seuls les groupes prioritaires ont accès aux tests PCR.

C’est ce qu’indiquent les données hebdomadaires publiées mercredi par l’Institut national de santé publique (INSPQ).

Deux décès se sont aussi ajoutés au bilan. Ils sont survenus les 18 et 20 novembre dans un CHSLD. Il y a désormais 243 décès qui ont été enregistrés cette année, 62 en 2021 et 229 en 2020.

Pour ce qui est des hospitalisations liées à la COVID-19, elles sont passées de 52 le 15 novembre à 43 sept jours plus tard.

Quant au bilan publié par le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Saguenay-Lac-Saint-Jean, il recense quatre éclosions de moins de cinq cas dans quatre unités de l’hôpital de Jonquière et dans une unité de l’hôpital d’Alma. Cinq CHSLD ont des résidents positifs. C’est le CHSLD des Pensées, à Jonquière, qui compte le plus de cas avec 12.