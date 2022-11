Le jeu God of War: Ragnarök bat un record de vente pour Sony

C’est officiel : l’un des jeux les plus attendus de l’année, God of War: Ragnarök, est devenu le titre de Sony qui s’est le mieux vendu pour sa première semaine de parution, avec 5,1 millions d’exemplaires achetés.

Le jeu AAA (superproduction) aurait ainsi dépassé le succès de tous les titres de la série God of War, dont le plus récent, si l’on se fie à une publication du compte Twitter officiel de PlayStation. Le titre de 2018 avait réussi à vendre 3,1 millions de jeux les trois premiers jours de son lancement.

L’ultrapopulaire The Last of Us Part II s'était pour sa part vendu à 4 millions d’exemplaires, lui aussi lors des trois premiers jours de sa sortie en 2020.

Le plus récent ajout à la série God of War a reçu des critiques élogieuses, autant de la part de joueurs et joueuses que de spécialistes du jeu vidéo. Sur le site d’agrégation Metacritic, le jeu affichait mercredi une note de 94 %.

La réussite du jeu se reflète aussi dans les nominations des Game Awards, les Oscars du jeu vidéo. Le titre est en lice pour remporter neuf prix, dont celui du jeu de l’année, ce qui le positionne favori de la compétition.

God of War: Ragnarök a été conçu à Los Angeles par le studio Santa Monica de Sony. Le jeu est paru le 9 novembre dernier sur les consoles PlayStation 4 et 5.