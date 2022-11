Face à une perte de végétation, Winnipeg travaille pour améliorer sa canopée

De son côté, la coalition Trees Please Winnipeg qui milite pour des investissements soutenus dans la canopée urbaine, demande de meilleures mesures pour protéger la verdure existante et remplacer les arbres perdus.

Selon un rapport de Statistique Canada, Winnipeg a perdu 24,6 % de sa végétation en près de 20 ans.

En effet, entre 2000 et 2004, le territoire de la capitale manitobaine était composé en moyenne de 65,9 % de végétation. Entre 2018 et 2022, cette moyenne est passée à 41,4 %.

En plus de traiter de la canopée urbaine, les données englobent également la perte de prairie à herbes hautes et de bosquets, notamment.

L'urbaniste forestière de la Ville de Winnipeg, Martha Barwinsky attribue la perte de végétation à la sécheresse des dernières années, à l'orage et la tempête d'octobre 2019 qui a décimé plusieurs arbres , mais aussi au développement immobilier et intercalaire où des arbres sont retirés pour les constructions .

De plus, précise-t-elle, la maladie hollandaise de l'orme et de l'agrile du frêne a eu raison de plusieurs milliers d'arbres.

Martha Barwinsky explique qu'entre 2019 et 2021 près de 20 400 arbres ont été enlevés dans les parcs et le long des boulevards. Seuls 5600 d'entre eux ont été remplacés, précise-t-elle.

Les arbres marqués d'une tache de peinture rouge est signe qu'ils vont bientôt être abattus. 8100 ormes ont été marqués cette année à Winnipeg. (archives) Photo : Radio-Canada / Ezra Belotte-Cousineau

Elle explique que la Ville souhaite atteindre un couvert forestier de 24 % d'ici 2065 et que soient plantés 750 000 arbres autant sur les terrains publics et privés. En ce moment, le couvert forestier est de 18 %, fait-elle part.

On est en train de développer une nouvelle stratégie pour la canopée urbaine, qui devrait être dévoilée au début de l'année 2023. Ce sera une vision sur 20 ans pour déterminer comment on va gérer notre canopée urbaine. [...] Pour atteindre notre objectif, on doit vraiment remplacer les arbres à un rythme d’un pour un , indique Mme Barwinsky.

La Ville travaille aussi pour lutter contre les maladies qui touchent ses arbres et depuis 2007, diversifie les essences.

Des actions à faire

Membre de Trees Please Winnipeg, Charles Feaver affirme que pour protéger davantage les arbres, la Ville doit traiter les arbres comme une infrastructure.

Il leur faut des fonds d'infrastructures et il faut les protéger quand on les a plantés. On voit pendant l'hiver les déneigeurs, ils frappent les arbres des fois. Si d'autres infrastructures sont endommagées, elles sont contrôlées, mais pas les arbres , indique-t-il.

M. Feaver ajoute que l'on doit aussi couper les branches à chaque sept ans pour permettre aux arbres un meilleur développement et qui les aurait protégés de la tempête de 2019 .

Il déplore que l'argent de la Ville soit concentré pour retirer les arbres malades, mais pas nécessairement pour maintenir les arbres en place .

Charles Feaver est membre de la coalition Trees Please Winnipeg. Photo : Google Meet

Il souhaite que les opérateurs de machinerie aient un cours pour protéger les arbres et leur racine alors que mettre des planches pour protéger le tronc, ce n'est pas suffisant .

Charles Feaver ajoute que les résidents commerciaux et résidentiels ont un rôle pour augmenter la canopée et la maintenir en remplaçant les arbres retirés de leur terrain alors que ça devient un trou dans la banlieue .

Trees Please Winnipeg salue la volonté politique

Au cours de la campagne électorale, le nouveau maire Scott Gillingham a promis de replanter trois arbres pour chaque arbre coupé.

M. Feaver se réjouit de cette volonté politique.

On a planté un arbre par 5 enlevés et ça s'est passé pendant plusieurs années. Alors, on a des milliers d'arbres qui manquent et puis aussi ce n’est pas garanti quand on plante un petit arbre que ça va grandir.

Il ajoute que lors de la campagne électorale 29 des 44 candidats ont signé l'engagement électoral proposé par Tree Please Winnipeg pour planter, entretenir et protéger nos arbres.