La Transcanadienne rouvre vendredi entre Golden et le parc national Yoho

Le tronçon de la Transcanadienne qui traverse le canyon Kicking Horse à l’est de Golden, en Colombie-Britannique, rouvrira à la circulation vendredi matin, quelques jours plus tôt que prévu.

À cause d’importants travaux sur le principal axe routier entre l'Alberta et la Colombie-Britannique, la route 1 devait être fermée jusqu’au 1er décembre.

La circulation reprendra plutôt le vendredi 25 novembre sur les futures voies en direction est, tandis que les travaux de construction se poursuivront sur les voies en direction ouest.

Les automobilistes pourront emprunter de nouvelles infrastructures de la Transcanadienne, notamment passer par les nouveaux ponts Bighorn, Frenchman’s et Blackwall, à compter de 6 h vendredi, explique le gouvernement britanno-colombien dans un communiqué.

La nouvelle route passe également sous deux nouveaux accès majeurs creusés dans la roche.

La réouverture permettra aux automobilistes voyageant entre les deux provinces d'éviter le détour d'environ 90 minutes en voiture par les autoroutes 93 et 95 qui était en vigueur depuis la fin du mois de septembre.

Excepté du 23 décembre au 2 janvier alors que les travaux seront suspendus, les automobilistes devront s'attendre à des arrêts de 30 min entre 9 h et 15 h et entre 20 h et 22 h sur ce trajet, est-il indiqué sur le site Internet du projet de construction du canyon Kicking Horse.

L'accès routier sera également fermé entre 22 h et 7 h.

La vieille route avec ses virages serrés n’existe plus, grâce à ces nouveaux viaducs et structures sur les sections du canyon, ce qui améliore la sécurité et fiabilité de cette connexion interprovinciale importante , a écrit le ministre des Transports de la Colombie-Britannique, Rob Fleming, dans le communiqué.

Les coûts de ce projet d’amélioration s'élèvent à 600 millions de dollars, avec une contribution du gouvernement fédéral de 215 millions de dollars.

Le projet de construction est censé aboutir à l’hiver 2023/2024. La phase quatre du projet implique de construire quatre nouveaux ponts et neuf nouveaux viaducs sur un tronçon routier de 4,8 km.

Les prochaines fermetures de la Transcanadienne dans ce secteur sont prévues au printemps 2023.