L’Alberta investira 20 M$ dans les banques alimentaires de la province

La moitié de ce montant appuiera les banques alimentaires et des organismes de la fonction publique. Cinq millions de dollars sont prévus avant l’année prochaine et les cinq millions restant seront distribués l’année suivante.

En plus de ces 10 millions de dollars sur deux ans, un fonds de contrepartie permettra de sensibiliser la communauté concernant les banques alimentaires et les organismes de bienfaisance de la province.

Le ministre des Aînés, de la Communauté et des Services sociaux, Jeremy Nixon, note l’importance des banques alimentaires en Alberta, particulièrement en raison de la hausse de l’inflation.

Personne ne devrait avoir à s'inquiéter de la manière qu’il devra nourrir ses enfants et sa famille, et personne ne devrait avoir à s'inquiéter d'avoir faim dans une communauté aussi prospère que l'Alberta , a-t-il dit.

De plus en plus d’Albertains se tournent vers les banques alimentaires, il est donc important de les soutenir selon lui : Les banques alimentaires de la province seront en mesure de soutenir les communautés et les familles qu’elles servent en s’assurant qu’elles disposent de ressources suffisantes.

Pour Arianna Scott, PDG de Banques alimentaires de l’Alberta l’investissement du gouvernement est un pas dans la bonne direction.

Les banques alimentaires ne sont pas la solution à l’insécurité alimentaire, nous n’avons jamais prétendu l’être, dit-elle. Mais, nous sommes un filet de sécurité sociale qui fournit une aide d’urgence aux personnes dans le besoin.

À son avis, ce soutien à « court terme permet aux banques alimentaires de continuer à fonctionner et de fournir de l’aide à ces personnes dans le besoin ».

Les Banques alimentaires de l’Alberta compte 104 banques alimentaires membres.

Le président par intérim de la Banque alimentaire de Calgary, Michael Pasma, salue l’investissement du gouvernement, mais note qu’il en faudra plus pour régler l’insécurité alimentaire dans la province.

Ce soutien sera utilisé pour nourrir les Albertains dans les prochains mois. Cependant, le nombre sans précédent de personnes qui ont recours aux banques alimentaires dans notre province indique que le problème de l'insécurité alimentaire n'a pas été résolu.

« Il faut s'attaquer aux causes profondes de l'insécurité alimentaire. » — Une citation de Michael Pasma, président par intérim de la Banque alimentaire de Calgary

Nous devons nous rassembler pour trouver des solutions en tant que communauté avec les banques alimentaires, les organismes communautaires et le gouvernement , ajoute-t-il.

Un rapport publié en octobre dernier concluait que l’Alberta est la province avec le taux de fréquentation de banques alimentaires le plus élevé au pays.