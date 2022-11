Les Maple Leafs vont chercher des renforts en défense

Originaire de Thorold, en Ontario, Timmins, 24 ans, a récolté trois passes en six parties cette saison avec les Roadrunners de Tucson dans la Ligue américaine. Il a aussi disputé deux matchs avec les Coyotes de l'Arizona.

Diminué par les blessures ces deux dernières années, il a disputé un total de 41 parties pour les Coyotes de l’Arizona et l'Avalanche du Colorado, obtenant sept passes.

Sur la scène internationale, Conor Timmins a remporté la médaille d’or avec l’équipe du Canada au Championnat mondial de hockey junior en 2018.

Il a obtenu 5 points (1 but et 4 assistances) au cours des sept matchs du tournoi et a été reconnu comme un des trois meilleurs joueurs de l’équipe.

Un choix de deuxième tour du Colorado (32e au total) lors du repêchage 2017 de la LNH, Timmins est un ancien des Greyhounds de Sault-Ste-Marie dans la Ligue de hockey de l'Ontario où il a joué sous les ordres de Sheldon Keefe et Kyle Dubas, désormais entraîneur-chef et directeur général des Maple Leafs.

Son acquisition coïncide avec la perte du défenseur Morgan Rielly pour un minimum de quatre semaines et celles de Jake Muzzin et TJ Brodie, aussi blessés.