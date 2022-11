L’ingénieure à la NASA, Farah Alibay, reçoit un doctorat honorifique de l’UQO

Farah Alibay, ingénieure en aérospatiale à la NASA et qui a été propulsée à l’avant-scène après avoir participé à la mission Mars 2020, est venue féliciter les diplômés et recevoir un doctorat honorifique de l’ UQO .

Farah Alibay s'est adressée aux diplômés de l'UQO et leur a donné quelques conseils pour la suite de leur parcours. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

Dans un discours plein d’humour et de traits d’esprit, avec son sens de la communication et de la répartie habituel, la Québécoise de 34 ans s’est dite très émue de recevoir cette distinction.

« Quand j’ai dit à l’une de mes amies que je recevais un doctorat honoris causa, elle m’a répondu : ce n'est pas pour les vieux ça? C’est sûr qu’elle plaisantait, mais ça vous montre combien ça me rend humble de recevoir cet honneur-là aujourd’hui. » — Une citation de Farah Alibay, lors de la remise de son doctorat honorifique de l'UQO

L’importance de persévérer

Farah Alibay en a profité pour s’adresser aux étudiants et leur transmettre quelques conseils, notamment sur l’importance de persévérer. Car si sa carrière est fulgurante, elle est aussi passée par des moments plus difficiles au cours de ses études.

Ma première année d’université, ça a été très dur. Il y a des moments où j’ai voulu quitter, où je me suis demandé : est-ce que j’ai visé trop haut, est-ce que ces rêves sont trop fous? , a-t-elle expliqué en entrevue avec Mathieu Nadon au Téléjournal d'Ottawa-Gatineau.

Je suis allée chercher de l’aide, j’ai réessayé et ça a fonctionné , a-t-elle ajouté.

Farah Alibay a expliqué aux étudiants de l'UQO que même si son parcours semble fulgurant, elle aussi est passée par des obstacles et des échecs. Photo : Radio-Canada / Felix Desroches

L’ingénieure en aérospatiale s’est dite très impressionnée par le fait que ces étudiants aient terminé leurs études, dans un contexte de pandémie.

Alors que les derniers résultats provinciaux en Ontario montrent une forte baisse des résultats en mathématiques, Farah Alibay avait un message pour ces jeunes qui se sentent peut-être découragés.

La note, ce n'est pas grave, le fait qu’ils aient survécu à tout ça, c’est déjà inimaginable, Je leur dis, allez-y, c’est correct, on laisse ça derrière, ça va bien aller , a-t-elle affirmé.

Régine Laurent aussi honorée

Lors de la cérémonie, l’ UQO a aussi décerné un doctorat honorifique à Régine Laurent.

La Québécoise, originaire de Port-au-Prince en Haïti, a notamment présidé la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse à la demande du premier ministre du Québec, François Legault.

Plus tôt dans sa carrière, elle a également été à la tête de la Fédération des Infirmières et Infirmiers du Québec.

Je suis heureuse et émue d’être honorée par l’Université du Québec en Outaouais. Je suis encore plus émue de l’être devant des étudiantes et étudiants de trois disciplines où l’humain est au centre , a affirmé Régine Laurent, qui s’adressait aux diplômés en travail social, sciences infirmières et relations industrielles.