Poudreuse et ramens : le périple de deux frères au Japon

Philippe et Vincent Bouchard, deux frères originaires de Sherbrooke, coréalisent le documentaire Ramen tes skis au Japon, un film sur leur périple de ski dans les montagnes japonaises. « Ça s'est fait un peu de façon improvisée, en toute spontanéité et humilité. C'est vraiment un partage de moment entre deux frères qui découvrent cette belle poudreuse dans ce beau pays », résume Vincent Bouchard, qui habite aujourd'hui à Sainte-Luce, dans le Bas-Saint-Laurent. Road trip trippant!

Les frères Bouchard tombent sous le charme du Japon en 1994. Après quelques voyages, qui se sont tous déroulés durant la période estivale, ils décident de repartir quatre semaines en 2019, l'hiver cette fois-ci, question d'expérimenter le ski. Ils dorment dans une fourgonnette, souvent ensevelie sous la neige, skient presque tous les jours et mangent comme des rois. Naîtra le désir de tourner leurs aventures et leurs multiples découvertes.

Je souhaite que le plus de gens possible le voient parce que c'est du pur bonheur! s'exclame Philippe Bouchard.

Il ajoute qu'il n'est pas nécessaire de pratiquer ce sport pour apprécier le film. Les gens sortent de là émerveillés par la performance, la qualité des paysages, la neige. Puis, ils ont juste envie d'aller manger un ramen parce qu'on mange de la nourriture délicieuse durant tout le film! ajoute-t-il, qui carbure encore aux défis sportifs.

Le film intitulé «Ramen tes skis au Japon» est une aventure des frères Philippe et Vincent Bouchard. Photo : Image du film Ramen tes skis au Japon de Vincent et Philippe Bouchard

Poudreuse légendaire du Japon

Les stations de ski au Japon sont reconnues pour leur poudreuse abondante et exceptionnelle. Les vents qui entrent de la Sibérie, qui amènent toute l'humidité de la mer du Japon, vont frapper les montagnes. Ça fait une poudreuse hyper légère, qui, pour les skieurs, est incroyable , explique Vincent Bouchard.

Cette quête de la meilleure poudreuse et des meilleurs ramens au Japon leur fera vivre un périple mémorable, le trip ultime , comme le qualifie Vincent, chaque journée étant plus épique que la précédente. Parmi les moments marquants, cette journée où il est tombé deux mètres de neige en deux jours.

« On descendait n'importe où, et la neige nous passait par-dessus la tête! C'est comme si t'étais un super héros, tu pouvais descendre dans n'importe quoi, super à pic, dans les arbres! Et le soir, on a mangé un des meilleurs ramens. C'était le bonheur le plus total! » — Une citation de Vincent Bouchard, coréalisateur

Projeté partout au Québec

Le film de 90 minutes sera présenté sur grand écran un peu partout dans la province au cours des prochaines semaines. Il sera projeté dans 54 cinémas et 43 villes, notamment Sherbrooke, Montréal, Val-d'Or, Matane et Québec. Philippe et Vincent souhaitent aussi proposer une version plus courte de leur film l'an prochain, au Festival du film de montagne de Banff.

Même si la cinématographie manque de raffinement, même si ce n'est pas un film pour les amateurs de sensations fortes, ne boudez pas votre plaisir, parce qu'il est très agréable de découvrir le Japon en compagnie de Philippe et Vincent. Il s'agit du voyage d'une vie pour deux frères, et ça, c'est immensément touchant.