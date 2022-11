Deux personnes arrêtées après un tournoi de pêche frauduleux

Deux habitants de Sainte-Anne, au Manitoba, sont accusés de fraude et de vol après avoir organisé un tournoi de pêche. Les bénéfices de l’événement n’ont jamais été remis à la Fondation de l’Hôpital pour enfants du Manitoba, comme promis.

L’Unité des crimes financiers du Service de police de Winnipeg a commencé à enquêter sur l’événement en décembre 2021, selon un communiqué.

En janvier de la même année, les organisateurs avaient joint la Fondation de l’Hôpital pour enfants du Manitoba pour lui proposer la création d’un tournoi de pêche virtuel, nommé le Full Tilt Winter Walleye Tournament.

Selon les policiers, les organisateurs ont fait croire à la fondation qu'elle serait la bénéficiaire de l’événement. Elle a donc permis aux organisateurs d’utiliser son logo dans des publicités.

L’organisateur a obtenu de nombreuses entreprises commanditaires qui ont fourni des prix pour l’événement, croyant que c’était pour une cause caritative , selon la police. En tout, 492 personnes se sont inscrites à l’événement, ce qui a généré un total de 22 147 $.

La police indique que 9118 $ provenant de cette somme ont été remis aux gagnants du tournoi. La Fondation de l'Hôpital pour enfants du Manitoba n’a pas reçu les 13 029 $ restants.

Les enquêteurs ont déterminé que l’organisateur et l’autre accusé ont gardé les fonds restants pour leur propre grain financier , indique le communiqué de la police.

Une femme de 39 ans et un homme de 40 ans ont été arrêtés et font face à des chefs de vol, de fraude, de blanchiment d’argent et d’abus de confiance criminel.