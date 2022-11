Une école secondaire à charte ouvre à Holden, la 1re du genre en milieu rural albertain

Elle a accueilli 61 élèves à la rentrée scolaire, et ses fondateurs l’ont créée en se basant sur le modèle de l’école à charte ouverte àu Calmar en 2020.

Selon Karla Janzen, une des fondatrices et mère de trois garçons, l’objectif était de permettre aux adolescents de la région de poursuivre leur scolarité tout en restant dans leur communauté pour la préserver. Même si nous sommes petits, nous existons et nos enfants comptent , dit-elle.

Rayanne Ligard, une élève de 11e année, explique qu’avant d'être inscrite dans l’école à charte, elle devait prendre le bus scolaire 90 minutes par jour pour aller dans l’école secondaire de Viking, à 35 kilomètres. Être plus proche lui permet d’aider son père à la ferme notamment durant la récolte.

Elle regrette cependant de ne plus pouvoir jouer au basketball ou au volleyball dans un plus grand espace, mais aime avoir des rencontres individuelles avec ses enseignants. Une classe plus petite aide ma scolarité , dit-elle.

Rayanne Ligard et son amie, Alyssa Zimmer, trouvent que des classes avec peu d'élèves sont un avantage. Photo : Radio-Canada / Madeleine Cummings/

Une éducation basée sur l’apprentissage sur le terrain

Les écoles à charte sont financées par le gouvernement provincial, mais à la différence des écoles publiques, elles ne sont pas gérées par un conseil d'administration élu. Pour être approuvées, elles doivent offrir un programme scolaire innovant et très différent des programmes déjà existants.

Les fondateurs de l'école secondaire Holden Rural Academy ont proposé un programme scolaire qui inclut l’environnement dans lequel les élèves vivent : ils apprennent les matières générales en classe le matin et en après-midi, ils ont le droit de suivre des cours à l’extérieur de l'école.

Nous avons délibérément établi un lien entre nos étudiants, leurs ambitions et la communauté , dit le surintendant Wes Oginski.

Ce programme satisfait Eric Woode, un élève de 10e année qui aime la mécanique. Il passe ses cours d'après-midi dans le garage Rockabilly Blues, où il apprend à réparer des pièces de moteur sous la supervision du propriétaire.

Le directeur Brian Dewar dit que l’apprentissage sur le terrain n’est pas nouveau en Alberta, mais il trouve que le programme des écoles à charte facilite l'adaptation. On demande aux enfants ce qu’ils veulent faire et on le trouve pour eux , dit-il.

Selon l'attachée de presse de la ministre de l’Éducation Adriana LaGrange, il existe 30 écoles à charte dans la province.

Avec des informations de Madeleine Cummings