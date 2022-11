Le réseau social Hive, populaire auprès des internautes qui quittent Twitter

L’application vient d’atteindre les 2 millions d’inscriptions, selon Business Insider, et s’est hissée parmi les logiciels les plus téléchargés sur l’App Store, dépassant même TikTok. Au Canada mercredi soir, Hive était au sommet des tendances sur Twitter.

Hive, lancée en 2019, est pilotée par une petite équipe de trois personnes dont sa fondatrice, Kassandra Raluca Pop, qui n’a que 24 ans.

Qu’a-t-elle de différent de Twitter? Elle est entièrement mobile et son fil d’actualité est chronologique, donc il ne s’appuie sur aucun algorithme qui sélectionne des publications en fonction des centres d’intérêts de chaque internaute. Le flux suit donc seulement l’ordre auquel les contenus ont été publiés en ligne.

Les internautes peuvent suivre d’autres comptes, publier des sondages, des vidéos, des photos et des messages. Il est aussi possible de republier (retweet) des contenus sur son compte personnel, ou d’inscrire une mention J’aime.

L’inscription à Hive se fait à l’aide d’une adresse courriel, d’un numéro de téléphone ou par le biais d’un compte Google ou Apple. Le profil, lui, peut être personnalisé avec un thème de couleur, et même une chanson.

Nous avons vraiment créé et maintenu une communauté sûre et saine. Si vous vous connectez à l'application, vous vous sentez vraiment bien et détendu , a déclaré Raluca Pop à Business Insider.

Fait-il le poids face à Twitter?

La petitesse de l’entreprise joue toutefois contre elle. Plusieurs lacunes ont été détectées ces derniers jours, dont des problèmes liés au serveur, ou encore à la configuration de compte, surtout sur un appareil fonctionnant avec le système d’exploitation Android.

Des personnes ont aussi signalé avoir vu un nombre important de comptes avec le même nom d’utilisateur, @elonmmusk étant particulièrement populaire. L’usurpation d’identité est donc un risque sur Hive.

La modération est aussi absente du réseau social pour le moment, mais la fondatrice a déclaré à Business Insider qu’elle comptait y remédier en priorité en combinant l’intervention humaine à un algorithme.

Hive est seulement offerte sur mobile (Android et iOS) pour le moment, mais un site web sera lancé prochainement.