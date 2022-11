Quoi surveiller au Salon du livre de Montréal

Le 45e Salon du livre de Montréal s’élance mercredi au Palais des congrès. Avec ses séances de dédicaces, ses grands entretiens et ses tables rondes, le rendez-vous littéraire invite le public à ressentir la littérature du bout de ses orteils à la racine de ses cheveux jusqu’à dimanche avec la thématique « Prendre corps » .

Voici quelques activités à mettre à votre agenda.

Le Salon du livre de Montréal se déroule du 23 au 27 novembre cette année. Photo : Salon du livre de Montréal

Cabaret de la mémoire vivante

Mercredi à 19 h 30 à l’Agora

Marie-Claire Blais, François Blais, Serge Bouchard et Simon Roy : quatre grandes voix littéraires québécoises qui sont disparues cette année.

Pour leur rendre hommage, la comédienne Émilie Bibeau lira des extraits de leurs œuvres les plus marquantes, accolés à des textes d’autrices et d'auteurs actuels, à l’occasion du Cabaret de la mémoire vivante, mercredi soir. L’objectif est de démontrer l’influence et la force de leur plume sur le monde littéraire québécois.

J’ai la chance de porter cette parole-là, dit Émilie Bibeau. Ça se veut un événement très lumineux, très tendre. On veut vraiment montrer la beauté de leurs livres, de leurs mots, qui continuent de vivre autour de nous.

Les autrices et auteurs cités, soit Kevin Lam­bert, Hélène Bugh­in, Marianne Marquis-Gravel et Ayavi Lake, seront sur place afin d’expliquer leur relation avec le travail de ces personnalités littéraires qui ont rendu l'âme.

Plusieurs autres cabarets, comme celui sur le souffle retrouvé, les langues et les curiosités, sont prévus tout au long de la semaine.

La grande autrice Marie-Claire Blais est décédée cette année. Photo : Radio-Canada / Christian Côté

Discussion avec Giu­liano da Empoli

Tous les jours à l’Agora et à l’Espace littéraire

Comme le veut la tradition, le Salon du livre offrira une vingtaine de grands entretiens avec des auteurs et des autrices d’ici et d’ailleurs tout au long de la semaine.

Parmi les noms à retenir, notons celui de Daniel Bélanger, qui a fait paraître le recueil de poésie Poids lourd cette année, en parallèle de son album Mercure en mai. La discussion aura lieu mercredi à 16 h 30.

L’auteur italo-suisse Giu­liano da Empoli, dont le premier roman (Le mage du Kremlin) a remporté le Grand Prix du roman de l’Académie française et une place de choix dans la course au Goncourt, se prêtera aussi à l’exercice avec l’animatrice Pénélope McQuade vendredi à 17 h 45.

Chloé Sainte-Marie et Heather O’Neill seront aussi de la partie vendredi et dimanche.

L'ancien conseiller politique Giuliano da Empoli a marqué les esprits avec son premier roman, «Le mage du Kremlin». Photo : Radio-Canada / Tifa Bourjouane

Les recommandations de Michel Tremblay et de Louise Portal

Tous les jours au kiosque #801

Vous ne savez pas quoi lire ou offrir en cadeau? Comme chaque année, l’Association des libraires du Québec a pensé à vous.

Mangas, humour, romans, essais… Plusieurs fois par jour, différentes personnalités du monde littéraire feront part de leurs recommandations.

Parmi les personnes invitées, on trouve notamment Michel Tremblay (vendredi 16 h), Catherine Ethier (samedi 10 h 30), Louise Portal (samedi 13 h), Simon Boulerice (samedi 15 h) et Patrick Senécal (samedi 16 h 30).

Louise Portal offrira ses prescriptions littéraires cette année. Photo : Radio-Canada

Tables rondes sur la maternité, le racisme et les aliments

Tous les jours à l’Agora et à l’Espace littéraire

Plusieurs tables rondes sur des thèmes variés, comme les réalités queers et la maternité, sont prévues tout au long de la semaine au Salon du livre de Montréal.

L’événement Écrire pour elles, qui regroupe Geneviève Blouin, Carole David et Catherine Lafrance, aura lieu jeudi à 13 h 30 à l’Agora, sous le thème des féminicides.

Vendredi à 13 h 15 à l’Espace littéraire, ce sera au tour de Simon Boulerice, de Bernard Lavallée et de Marina Orsini de discuter de littérature, cette fois sous l'angle de l’alimentation, lors de Lire entre les lignes des aliments.

Le racisme, la géographie ou encore la place de la musique dans la littérature seront aussi abordés avec plusieurs auteurs et autrices.

La romancière Geneviève Blouin sera de passage au Salon du livre de Montréal. Photo : Radio-Canada / Janic Tremblay

Le spectacle de Barbada

Dimanche à 11 h à l’Espace jeunesse Desjardins

La lecture, c’est aussi pour les jeunes… et pour les drag queens.

L’éclatante Barbada de Barbades, qui s’est récemment glissée dans la peau de la fée des étoiles à l’occasion du défilé du père Noël de Montréal, sera à l’Espace jeunesse Desjardins pour lire des contes aux jeunes et aux moins jeunes. On promet de superbes his­toires col­orées, touchantes et drôles à la fois .

La drag queen Barbada de Barbades. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

Plusieurs autres activités jeunesse, comme la présentation de livres Complètement dégoûtants, mais complètement naturels!, et un atelier de création de personnages (Créer des drôles de monstres), sont également à l’horaire.